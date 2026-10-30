İstanbul için bir haftalık kritik uyarı! Radar görüntülerinde yeni yağış dalgası

İstanbul’da yağışlı ve kapalı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Radar görüntülerinde kuzeyden İstanbul yönüne ilerleyen yağış bulutları görülürken, kentte önümüzdeki saatlerde sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenen İstanbul’da güneşli havanın kısa vadede yerini bulutlu gökyüzüne bırakacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara’nın kuzey kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların güncel hava tahminlerini takip etmesi ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

Adıyaman

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Hakkari

İstanbul

Kocaeli

Malatya

Mardin

Muş

Sakarya

Siirt

Sivas

Tunceli

Şanlıurfa

Batman

Şırnak

Yalova

Kilis