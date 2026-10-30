İstanbul için bir haftalık kritik uyarı! Radar görüntülerinde yeni yağış dalgası

İstanbul’da yağışlı ve kapalı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Radar görüntülerinde kuzeyden İstanbul yönüne ilerleyen yağış bulutları görülürken, kentte önümüzdeki saatlerde sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenen İstanbul’da güneşli havanın kısa vadede yerini bulutlu gökyüzüne bırakacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara’nın kuzey kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların güncel hava tahminlerini takip etmesi ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı:
Adıyaman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Elazığ
Gaziantep
Hakkari
İstanbul
Kocaeli
Malatya
Mardin
Muş
Sakarya
Siirt
Sivas
Tunceli
Şanlıurfa
Batman
Şırnak
Yalova
Kilis
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