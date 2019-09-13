Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi! Ekipten ayrıldı mı? Arka Sokaklar 14. yeni sezon 522. bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi merakla beklenen 14. yeni sezon 522. bölümüyle 13 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna Mesut Komiser'in durumu damga vuracak.

ARKA SOKAKLAR'DA MESUT'A NE OLDU?

Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor. Mesut'un düştüğü durum öncelikle Selin'in, sonrasında ekibin içini acıtıyor.

Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor.

Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Arka Sokaklar 522. Bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Arka Sokaklar'a 14. sezonda Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.