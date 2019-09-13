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Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi! Ekipten ayrıldı mı? Arka Sokaklar 14. yeni sezon 522. bölüm fragmanı izle!

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SİNEMA TV  | 13.09.2019 02:32 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 522. yeni bölümüyle 14. sezonu açıyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Rıza Baba'nın ekibine üç yeni isim katılıyor. Mesut Komiser ise vurulduktan sonra yürümekte zorluk çekiyor. Ekipten ayrılan Mesut sokaklarda zor anlar yaşıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Mesut ekipten ayrıldı mı? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı ve yaşanacaklar.

Arka Sokaklar dizisi merakla beklenen 14. yeni sezon 522. bölümüyle 13 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna Mesut Komiser'in durumu damga vuracak.

ARKA SOKAKLAR'DA MESUT'A NE OLDU?
Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor. Mesut'un düştüğü durum öncelikle Selin'in, sonrasında ekibin içini acıtıyor.

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Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor.

Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

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Arka Sokaklar 522. Bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?
Arka Sokaklar'a 14. sezonda Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

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ARKA SOKAKLAR 14. SEZON 522. BÖLÜM ÖZETİ
Kanal D’nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, fenomen dizisi “Arka Sokaklar” cuma akşamı 522. bölümü olan yeni bölümü ile ekrana geliyor. Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.

Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.

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