Arka Sokaklar’da şoke eden ayrılık! Bir dönem sona erdi

Final iddiaları gündeme gelen Arka Sokaklar dizisinden herkesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Yeni bölümleri bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar’a ana kadroda yer alan bir isim veda etti.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final iddiaları gündemde olan Arka Sokaklar’a Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin veda etti.



Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu. Rıza Baba karakterine hayat veren Ergin, 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.



Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği fenomen diziye Türker İnanoğlu’nun sağlık problemleri nedeniyle 45 gün ara verildiği açıklanmış, fakat daha sonra bu ara uzamıştı.



30 Ağustos 1942 yılında Ankara’da dünyaya gelen Zafer Ergin, 17 yıldır Arka Sokaklar dizisi oyuncuları arasında bulunuyordu. Ergin, Melek Baykal'la 1975 senesinde evlenip dört yıl sonra boşanmıştır. 1987 yılında ise yine kendisi gibi oyuncu olan Binnaz Ergin ile evlenmiştir.





