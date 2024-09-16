MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'daki o sahne Sedat Peker videolarına benzetildi! Dikkat çeken detay...

Arka Sokaklar'daki o sahne Sedat Peker videolarına benzetildi! Dikkat çeken detay...

16.09.2024 16:39
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Görünce arka koltuğa saklandı ama... Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

Görünce arka koltuğa saklandı ama... Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Arka Sokaklar'daki o karakter Sedat Peker'e benzetildi

Arka Sokaklar'daki o karakter Sedat Peker'e benzetildi

İçerik devam ediyor
Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde dizinin kadrosuna dahil olan Ferit Aktuğ'un karakteri Tevfik Moralı, Sedat Peker'e benzetildi. Sosyal medyada gündem olan sahne için 'Seda Peker göndermesi' yorumları yapıldı.

19'uncu sezonuyla Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar, yeni sezonuyla ekran serüvenine başladı. Yönetmeni değişen ve kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğu dizi, yeni bölümleriyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Komiser Fikri Yeniceli karakteriyle dahil olmuştu. Şimdi ise Ferit Aktuğ, ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar kadrosuna Tevfik Moralı rolü ile dahil oldu.

663c8aa2f652be649a351c3f

SEDAT PEKER'E BENZETİLDİ!

Ferit Aktuğ'un yeni karakteri ise sosyal medyada ses getirdi. Yayınlanan yeni bölümde Tevfik Moralı karakterinin bir otel odasında videolar çekip yayınladığı sahne Sedat Peker'in yıllar önce YouTube'ta yayınladığı ve uzunca bir süre gündemden düşmeyen videolarına benzetildi.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 160731

Karakterin çektiği videoda "Baktım hapis yolu göründü yurtdışına kaçtım. Bu videoda kanun adamı diye saydığınız makamına unvanına güvenip bir halt sandığınız adamların gerçek yüzünü göstereceğim" demesi de dikkat çeken diğer detaydı. Sahne, sosyal medyada konuşma tarzı, tavırlarıyla 'Sedat Peker göndermesi' olarak yorumlandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

Özel izin ile yurt dışından fidan getirdi! Ekmeden satışını yaptı

Özel izin ile yurt dışından fidan getirdi! Ekmeden satışını yaptı

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler

Alkolmetreden şüphelenip test yaptırdı, ehliyetini geri aldı!

Alkolmetreden şüphelenip test yaptırdı, ehliyetini geri aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.