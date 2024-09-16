Arka Sokaklar'daki o sahne Sedat Peker videolarına benzetildi! Dikkat çeken detay...

19'uncu sezonuyla Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar, yeni sezonuyla ekran serüvenine başladı. Yönetmeni değişen ve kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğu dizi, yeni bölümleriyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Komiser Fikri Yeniceli karakteriyle dahil olmuştu. Şimdi ise Ferit Aktuğ, ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar kadrosuna Tevfik Moralı rolü ile dahil oldu.

SEDAT PEKER'E BENZETİLDİ!

Ferit Aktuğ'un yeni karakteri ise sosyal medyada ses getirdi. Yayınlanan yeni bölümde Tevfik Moralı karakterinin bir otel odasında videolar çekip yayınladığı sahne Sedat Peker'in yıllar önce YouTube'ta yayınladığı ve uzunca bir süre gündemden düşmeyen videolarına benzetildi.

Karakterin çektiği videoda "Baktım hapis yolu göründü yurtdışına kaçtım. Bu videoda kanun adamı diye saydığınız makamına unvanına güvenip bir halt sandığınız adamların gerçek yüzünü göstereceğim" demesi de dikkat çeken diğer detaydı. Sahne, sosyal medyada konuşma tarzı, tavırlarıyla 'Sedat Peker göndermesi' olarak yorumlandı.