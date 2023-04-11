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  4. Arka Sokaklar'dan sonra bambaşka bir rolle ekrana dönüyor! Tetikçinin Oğlu’nun İsko’su Şevket Çoruh: Uzun zaman sonra bir suçluyu oynuyorum

Arka Sokaklar'dan sonra bambaşka bir rolle ekrana dönüyor! Tetikçinin Oğlu’nun İsko’su Şevket Çoruh: Uzun zaman sonra bir suçluyu oynuyorum

11.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh, bu akşam ilk bölümü ekrana gelecek olan "Tetikçinin Oğlu" dizisinde bir suçluya hayat veriyor. Şevket Çoruh yeni rolü hakkında bakın ne dedi.

Arka Sokaklar'dan sonra bambaşka bir rolle ekrana dönüyor! Tetikçinin Oğlu’nun İsko’su Şevket Çoruh: Uzun zaman sonra bir suçluyu oynuyorum

Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam ilk bölümüyle FOX’ta seyirci karşısına çıkıyor. İki dev aktör Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a dizide Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin ve Baran Can Eraslan eşlik ediyor.

Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda da Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek oturuyor. Rol aldığı özel projelerle adından söz ettiren Timuçin Esen yeni rolü için “Tetikçinin Oğlu bir baba-oğul hikâyesi. Yıllardır aradığı oğlunu tehlikeli bir durumun içinde bulan Korkmaz’ın hem oğlunu korumasını hem de yeniden baba olmayı öğrenme sürecini izleyeceğiz” yorumunu yaptı.

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ARKA SOKAKLAR'DAKİ ROLÜNE GÖNDERME

Birsen Altuntaş'un haberine göre; dizide İskender (İsko) rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Şevket Çoruh, 16 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da hayat verdiği Mesut komiser rolüne atıfta bulunarak şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

“Sahnedeki oyunlarımda, sinema ve dijital işlerde pek çok farklı karakteri canlandırdım. İsko için ise çok heyecanlıyım. Televizyonda uzun zaman oynadığım karakterden çok uzak bir tip İsko; o bir suçlu. Karakterin kültürel kodları da çok farklı. Bu yüzden seyircinin şaşıracağını ve akıllarda kalacak bir karakter olacağını düşünüyorum."

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