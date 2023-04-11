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Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Etek giymeyi unuttu sandım"

11.04.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fiziğiyle poz verdi. Altuğ'un ceket-mini etek kombinini gören bazı takipçileri "Altında etek yok sandım" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Etek giymeyi unuttu sandım"

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde tiyatro sahnesinde yıldızı parlayan Altuğ sosyal medyada fiziğini sergiledi.

Yoga, spor ve diyeti aksatmayan bu sebeple de fit fiziğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ cesur tarzıyla beğeni topladı.

Yıllara meydan okuyan oyuncunun süper minili tarzını beğenmeyenler de vardı. Güzel oyuncunun süper minisi kimi takipçisine kısa geldi.

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Pınar Altuğ'a "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun", "Altında etek yok sandım", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ çocuklar duymasın sosyal medya

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