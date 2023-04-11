Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Etek giymeyi unuttu sandım"

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde tiyatro sahnesinde yıldızı parlayan Altuğ sosyal medyada fiziğini sergiledi.

Yoga, spor ve diyeti aksatmayan bu sebeple de fit fiziğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ cesur tarzıyla beğeni topladı.

Yıllara meydan okuyan oyuncunun süper minili tarzını beğenmeyenler de vardı. Güzel oyuncunun süper minisi kimi takipçisine kısa geldi.

Pınar Altuğ'a "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun", "Altında etek yok sandım", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları geldi.