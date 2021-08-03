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Arka Sokaklar dizisinde rol alacağı bekleniyordu! İsmail Demirci ters köşe yaptı

03.08.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Show Tv’de yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan İsmail Demirci’nin yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda İsmail Demirci’nin ekranların fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisinde rol alacağı iddia edilmişti.

Arka Sokaklar dizisinde rol alacağı bekleniyordu! İsmail Demirci ters köşe yaptı

İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı dizisi final yaptıktan sonra yeni projesiyle el sıkıştı. Televizyon Gazetesi’nin haberine göre; 36 yaşındaki oyuncunun Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Dizinin yapım şirketi Med Yapım bir süre önce Demirci’ye yeni dizi için teklif götürmüş ancak henüz kesin bir açıklama yapılmamıştı. Gelen bilgiye göre Demirci, kendisine gelen bu teklifi kabul etti.

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YALANCI VE MUMLAR HAKKINDA

Mistresses (Metresler) isimli yabancı dizinin uyarlaması olan Yalancı ve Mumları için şimdiye kadar anlaşılan isimler çok etkileyici oyuncular olarak dikkat çekiyor. Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar ile anlaşmalar yapıldı.

Henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan dizinin dört kadının hikayesini anlatıyor. 30’lu yaşlarındaki dört kadının hayatlarını ve karmaşık ilişkilerini konu alan dizinin orijinali 2018 yılında Güney Kore’de yayınlanmıştı.

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Bu arada Yalancı ve Mumları dizisi için Elçin Sangu’yla da görüşüldüğü ortaya çıktı. Ancak konuyla ilgili henüz kesin açıklama yapılmadı.

Dört kadının ihanet, entrika ve aşk hikayesini anlatacak dizinin orijinalinde bir hayli iddialı sahneler bulunduğu ancak Türkiye versiyonunda bu sahnelerin makaslanacağı belirtiliyor.

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Arka Sokaklar dizisi
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