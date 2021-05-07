Arka Sokaklar’ın 589. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı| Ali, ailesini mi yoksa mesleğini mi seçecek?

Bu hafta 589. bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Arka Sokaklar’da yine birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Silahlı soygunda yaralanan Esra’nın hayati tehlikesi devam ederken, Cemal, içtiği çaydan sonra bayılıyor ve uygunsuz görüntüleri çekiliyor. Daha fazlası ise Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde…

İŞTE ARKA SOKAKLAR’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kendi kirli işleri için polisi kullanan Aycan’ın cezası kesilmelidir. Merkeze bir ihbar gelir ve Ezgi Aycan’ı tutuklar. İntihar anonsu gelmesi üzerine Cemal ve Ezgi olay yerine gider ve Selvi isimli kızı intihardan vazgeçirir. Eski sevgilisi Selvi’yi tehdit edilmektedir ve bu eski sevgilinin bulunması gerekmektedir. Cemal, Selvi’yi korumak için evde kızın yanındayken içtiği çaydan sonra kendinden geçer. Cemal baygın haldeyken, Selvi genç polisin uygunsuz görüntülerini çeker.

Silahlı bir adam Esra’nın dükkanını soyar. Soygun sırasında eli silahlı adam telaşa kapılır ve etrafa birkaç el ateş eder. Mermilerin hedefinde kalan Esra yaralanır ve yere yığılır. Olay Rıza Babanın ekibine ulaştıktan sonra soyguncunun adının Melik olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere tüm emniyet kırmızı alarma geçer bu sırada Esra’nın hayati tehlikesi devam etmektedir.