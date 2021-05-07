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Arka Sokaklar’ın 589. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı| Ali, ailesini mi yoksa mesleğini mi seçecek?

07.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 589. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali arasındaki soğukluk devam eden Pınar, Ali’den ya ailesini ya da mesleğini seçmesini ister. Peki Ali’nin seçimi ne olacak? Yanıtı Arka Sokaklar’ın yeni böümünde…

Arka Sokaklar’ın 589. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı| Ali, ailesini mi yoksa mesleğini mi seçecek?

Bu hafta 589. bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Arka Sokaklar’da yine birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Silahlı soygunda yaralanan Esra’nın hayati tehlikesi devam ederken, Cemal, içtiği çaydan sonra bayılıyor ve uygunsuz görüntüleri çekiliyor. Daha fazlası ise Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde…

İŞTE ARKA SOKAKLAR’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kendi kirli işleri için polisi kullanan Aycan’ın cezası kesilmelidir. Merkeze bir ihbar gelir ve Ezgi Aycan’ı tutuklar. İntihar anonsu gelmesi üzerine Cemal ve Ezgi olay yerine gider ve Selvi isimli kızı intihardan vazgeçirir. Eski sevgilisi Selvi’yi tehdit edilmektedir ve bu eski sevgilinin bulunması gerekmektedir. Cemal, Selvi’yi korumak için evde kızın yanındayken içtiği çaydan sonra kendinden geçer. Cemal baygın haldeyken, Selvi genç polisin uygunsuz görüntülerini çeker.

Silahlı bir adam Esra’nın dükkanını soyar. Soygun sırasında eli silahlı adam telaşa kapılır ve etrafa birkaç el ateş eder. Mermilerin hedefinde kalan Esra yaralanır ve yere yığılır. Olay Rıza Babanın ekibine ulaştıktan sonra soyguncunun adının Melik olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere tüm emniyet kırmızı alarma geçer bu sırada Esra’nın hayati tehlikesi devam etmektedir.

Ali ve Pınar arasındaki soğukluk devam etmektedir. Pınar, Ali’den ailesi ve mesleği arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.

Başak ve Engin doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar ancak Engin Müdür, Fatma’yı detaylıca araştırmak ister.

Dilan, kanser hastası yatalak annesinin ilaçlarına alabilmek için ilaç deposu sahibini öldürmek zorunda kalır. Bununla birlikte Dilan’ın Rıdvan isimli bir terör örgütü lideriyle bağlantısı olduğu ortaya çıkar. Ekip her yerde Rıdvan’ı ararken, Rıdvan hiç beklenmedik bir yerde ekibin karşısına çıkar.

Arka Sokaklar’ın 589. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı| Ali, ailesini mi yoksa mesleğini mi seçecek?

15 yaşındaki Fadik, annesinin sevgilisi tarafından istismara uğramış ve hamile kalmıştır. Doğum sırasında sağlık durumu kötüye gider. Fadik’in annesi Sevim incelemeye alınır ve sevgilisi Tahir takip edilmektedir.

Almanya’dan dönen Zeliha eve giderken radyoda Fadik haberini duyunca hemen kanala gider. Şefiyle görüşmesinin ardından soluğu olay yerinde alır. Başak ise, Fadik’in olayı için görevlendirildiği esnada rahatsızlanır ve doktor hamileliğin gidişatı için artık yorulmaması gerektiğini söyler. Bunun ardından Başak ve Engin bebek için bir bakıcı arayışına girer.

Ali, Pınar’ın problemlerine çözüm bularak ailelerini düzeltmeye çabalamaktadır. Bir akşam iş dönüşü bir demet çiçek alarak eve gider. Pınar ile konuşup ortalığı düzeltmek istemektedir. Pınar bu esnada çocukları alıp Ayvalık’a gitmek istediğini söyler. Ali büyük şok yaşar.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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