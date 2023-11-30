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  4. Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın kızı bakın kim çıktı! Meğer ünlü bir sosyal medya fenomeniymiş

Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın kızı bakın kim çıktı! Meğer ünlü bir sosyal medya fenomeniymiş

30.11.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'da canlandırdığı Ayla karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş'ın kızı sosyal medya fenomeni oldu. Ünlü oyuncunun kızı Selin Yavuz güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Filiz Taçbaş, Mahallenin Muhtarları, Çukur gibi ses getiren yapımlarda rol almıştı. Arka Sokaklar dizisi ise 18 sezondur devam ediyor. Filiz Taçbaş, dizide uzun yıllar boyunca dizide Ayla karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun kızı Selin Yavuz, TikTok paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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TikTok'ta paylaştığı videoları çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Yavuz, annesinin izinden gidiyor.

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ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyan Selin Yavuz'un aynı zamanda oyunculuk dersleri aldığı öğrenildi.

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GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR!

Genç kızın paylaşımları, 1.5 milyondan fazla izlenme alıyor.

Filiz Taçbaş kızı 5

TikTok'ta paylaştığı videolar ile dikkat çeken Selin Yavuz, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Filiz Taçbaş kızı 4

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