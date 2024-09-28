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  4. Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 07:59
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da hayat verdiği Ayla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu. Bingöl Kiğı'da yamaçtan inerken düşen ünlü ismin ayak bileği iki yerinden kırıldı. Usta oyuncu apar topar ameliyata alındı.

Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

'Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Anadolu Kartalları', 'İşler Güçler', 'Çukur' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok başarılı projede rol alan Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu.

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Ünlü oyuncu Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düştü. Ayak bileği iki yerinden kırılan oyuncu apar topar ameliyata alındı ve ayağına platin ve çivi takıldı.

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Filiz Taçbaş hastane odasından yaptığı paylaşıma; 'Maceraya olan düşkünlüğüm, iki gün önce Bingöl Kiğı da yamaçtan inerken ayağımın kayması ve bileğimin ters dönmesi nedeniyle ayak bileğimin iki yerinden kırılmasından dolayı platin ve çivi takıldı.' ifadelerini yazdı.

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Ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz Taçbaş arka sokaklar
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