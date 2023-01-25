Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

8 yıldır televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Zeynep Beşerler, değişimiyle dikkat çekti.

Zeynep Beşerler'in son paylaşımına ''Çok zor tanıdım'' ve ''Yüzüne bir şeyler yaptırmış gibi'' yorumları geldi.

Zeynep Beşerler, kendisini Defne Samyeli'ye benzeten bir takipçisine ''Benzediğimizi düşünmüyorum'' yanıtını verdi.

2013 yılında Emir İçgören ile evlenen yıldız, nikah masasına oturduktan 1 yıl sonra oyunculuğa ara vermişti.

Daha önce Türkler Çıldırmış Olmalı, Kağıt, Sizi Seviyorum, Aşk ve Ceza, Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Zeynep Beşerler'in setlere dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Zeynep Beşerler'in Kerem adını verdiği bir oğlu bulunuyor.



