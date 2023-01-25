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  4. Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

25.01.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında Arka Sokaklar dizisine veda eden Zeynep Beşerler, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Zeynep Beşerler'in değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

8 yıldır televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Zeynep Beşerler, değişimiyle dikkat çekti.

Zeynep Beşerler'in son paylaşımına ''Çok zor tanıdım'' ve ''Yüzüne bir şeyler yaptırmış gibi'' yorumları geldi.

Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

Zeynep Beşerler, kendisini Defne Samyeli'ye benzeten bir takipçisine ''Benzediğimizi düşünmüyorum'' yanıtını verdi.

2013 yılında Emir İçgören ile evlenen yıldız, nikah masasına oturduktan 1 yıl sonra oyunculuğa ara vermişti.

Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

Daha önce Türkler Çıldırmış Olmalı, Kağıt, Sizi Seviyorum, Aşk ve Ceza, Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Zeynep Beşerler'in setlere dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

Zeynep Beşerler'in Kerem adını verdiği bir oğlu bulunuyor.


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