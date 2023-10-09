Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh eski eşi bakın kim çıktı! Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Şevket Çoruh, Türk dizi tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar ie büyük bir çıkış yakaladı. Dizi projelerinin yanı sıra tiyatro ile de ilgilenen Çoruh, yeni dizisinde eski eşiyle birlikte rol alacak.

Tecrübeli oyuncu Şevket Çoruh yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Çoruh, Med Yapım imzalı dizide başrol oynayacak.

Fox TV'nin yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'da rol alacak olan ünlü oyuncuya sürpriz bir isim eşlik edecek.

ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Çoruh, Korkma Ben Yanındayım dizisinde eski eşi Günay Karacaoğlu ile başrol oynayacak.

1993 yılında evlenen Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 2004 yılına kadar evli kaldı. 2004 yılında boşanan ünlü çift yıllardır birlikte tiyatro çalışmaları yapıyorlar.

Çiftin Günelay Çoruh adında bir de kızları bulunuyor. Ünlü ikili yeni dizilerinde karı kocayı canlandıracak.

YILLARDIR BERABER TİYATRO YAPIYORLAR

Arka Sokaklar'a dönmesi beklenen Şevket Çoruh 'Polislikten emekli oldum' diyerek dönüş yolunu kapatmıştı.

Çoruh, FOX’un “Korkma Ben Yanındayım” projesini kabul etti. Dizinin bir sürprizi de Şevket Çoruh’un eski eşi Günay Karacaoğlu’yla buluşması...

Evlilikleri 1993 ile 2004 yılları arasında süren ve kızları Gülenay için hep çok iyi arkadaş kalan Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu beraber yıllardır Baba Sahne’de çalışıyor.



