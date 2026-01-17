MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Değişimiyle gündemdeydi! Ceylan'ın estetik itirafı şaşırttı

Sık sık yaptığı imaj değişiklikleriyle gündemde olan ünlü türkücü Ceylan şimdi de estetik açıklamasıyla dikkat çekti. Ceylan'ın 'Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten' açıklaması kısa sürede gündem oldu.

Değişimiyle gündemdeydi! Ceylan'ın estetik itirafı şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ün kazanan şarkıcı Ceylan değiştirdiği imajlar ile sık sık konuşuluyor.

Değişimiyle gündemdeydi! Ceylan ın estetik itirafı şaşırttı 1

Son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı bu defa estetik açıklamasıyla dikkat çekti.

Değişimiyle gündemdeydi! Ceylan ın estetik itirafı şaşırttı 2

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

Değişimiyle gündemdeydi! Ceylan ın estetik itirafı şaşırttı 3

"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Son istek' sahnesi tepki çekti! RTÜK'e şikayet yağdı 'Son istek' sahnesi tepki çekti! RTÜK'e şikayet yağdı
Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu!Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.