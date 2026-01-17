Değişimiyle gündemdeydi! Ceylan'ın estetik itirafı şaşırttı

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ün kazanan şarkıcı Ceylan değiştirdiği imajlar ile sık sık konuşuluyor.

Son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı bu defa estetik açıklamasıyla dikkat çekti.

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." ifadelerini kullandı.