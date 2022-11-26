Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Daha önce Karagül, Muhteşem Yüzyıl ve Adanalı gibi yapımlarda rol alan Sebahat Kumaş, şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Sebahat Kumaş, iddialı paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

33 yaşındaki Sebahat Kumaş, kariyerine Arka Sıradakiler dizisiyle başladı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan güzel oyuncu, mezuniyetinin ardından uzun süre modellik yaptı.

Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alan Sebahat Kumaş, duru güzelliğiyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Sebahat Kumaş, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



