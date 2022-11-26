MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

26.11.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Nurcan' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sebahat Kumaş, cesur Instagram pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Daha önce Karagül, Muhteşem Yüzyıl ve Adanalı gibi yapımlarda rol alan Sebahat Kumaş, şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Sebahat Kumaş, iddialı paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

33 yaşındaki Sebahat Kumaş, kariyerine Arka Sıradakiler dizisiyle başladı.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan güzel oyuncu, mezuniyetinin ardından uzun süre modellik yaptı.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alan Sebahat Kumaş, duru güzelliğiyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medyada da epey aktif.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Sebahat Kumaş, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ı Sebahat Kumaş'ı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kasıp kavurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aslı Enver'den bebek açıklaması: Geçmişteki bazı davranışlarımın...Aslı Enver'den bebek açıklaması: Geçmişteki bazı davranışlarımın...
Böyle ihanet duyulmadı! 'Öz dayımın aşkı karım çıktı'Böyle ihanet duyulmadı! 'Öz dayımın aşkı karım çıktı'
O dizideki hemşire sahnesi olay oldu! "Özür bekliyoruz"O dizideki hemşire sahnesi olay oldu! "Özür bekliyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Zafer Ergin arka sokaklar bin dolar ünlü oyuncu yaşında bitcoin ne kadar oldu karakteri

En Çok Okunan Haberler

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

İğrenç olay! Eski eşinin müstehcen fotoğraflarını gösterdi

İğrenç olay! Eski eşinin müstehcen fotoğraflarını gösterdi

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.