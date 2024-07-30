Arka Sokaklar'ın Pınar'ı gözlerden uzakta yaşıyor! Pınar Aydın'ın son haline beğeni yağdı

2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı.

O dönem Özgür Çevik ile anılan Pınar Aydın oyunculuk da yapmıştı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yapan Aydın, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde Aylin rolünü oynadı.

Diziden ayrıldıktan sonra 2009'da Kız Kaçıran'da oynayan Aydın, 2011-2012 yıllarında da Akasya Durağı'nda yer aldı.



Oyuncu uzun süre ekranlarda boy gösterdikten sonra her şeyi bir kenara bırakıp Giresun'da eşi ve çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurdu.

Arka Sokaklar'ın kıvırcık güzeli Pınar Aydın gözlerden uzakta 2 oğlu ve eşiyle zaman geçiriyor.