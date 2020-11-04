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Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında ve nereli? İşte Onur Bay’ın hayatı!

04.11.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında ve nereli? İşte Onur Bay’ın hayatı!

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da rol alan Onur Bay aşk hayatıyla magazin gündemine oturdu. Genç oyuncu kalbini meslektaşı Dilara Aksüyek’e kaptırdı. Onur Bay’ın kendisinden 9 yaş büyük sevgilisiyle samimi görüntüleri büyük ses getirmeyi başardı.

Kanal D ekranlarına gelen ve 14. yılını dolduran Arka Sokaklar dizisinde Onur Bay Hüsnü Çoban’ın oğlu Tekin’e hayat veriyor. Tekin Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Onur Bay, son günlerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye başladı. Hala Arka Sokaklar dizisinde rol alan Onur Bay, kendisi gibi oyuncu olan Dilara Aksüyek’le yeni bir aşka yelken açtı.

dilara aksüyek onur bay

Onur Bay, İstanbullu Gelin dizisinde İpek Boran olarak seyircisinin gönlünü kazan Dilara Aksüyek ile flört etmeye başladı. Kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek’le Cihangir’de kafede görüntülenen Onur Bay sevgilisiyle samimi görüntüler verdi. Ünlü çiftin görüntülenmesinden sonra Onur Bay’ın hayatına dair soruların sayısı arttı. Peki Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında? Onur Bay nerede ve ne zaman doğdu? Onur Bay hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Onur Bay’ın biyografisi...

İstanbullu Gelin’in İpek’i Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Dilara Aksüyek’in hayatı!İstanbullu Gelin’in İpek’i Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Dilara Aksüyek’in hayatı!

ONUR BAY KİMDİR?

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Onur Bay’ın doğum tarihi 19 Mart 1996 olarak biliniyor. İstanbul’da doğan Onur Bay’un aslen nereli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Onur Bay yaş olarak 24 yaşındadır. Onur Bay’un burcu ise Balık’tır. Onur Bay boy-kilo olarak 1.80 metre ve 70 kilodur.

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Hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren genç oyuncu ilkokul eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda eğitim gördü. Üniversite eğitimine ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon Bölümü’nde devam etti. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk için heyecanı olan Bay, henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçti. 2006 ylında Arka Sokaklar dizisiyle televizyon kariyerine merhaba diyen Onur Bay, şu anda Tekin Çoban rolünü üsteleniyor.

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Onur Bay’ın rol aldığı dizi ve filmler arasında ise Arka Sokaklar, Köpek ve Çakallarla Dans yer aldı. Köpek dizisinde Onur Bay, Orhan karakterine hayat verdi.


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