Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında ve nereli? İşte Onur Bay’ın hayatı!

Kanal D ekranlarına gelen ve 14. yılını dolduran Arka Sokaklar dizisinde Onur Bay Hüsnü Çoban’ın oğlu Tekin’e hayat veriyor. Tekin Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Onur Bay, son günlerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye başladı. Hala Arka Sokaklar dizisinde rol alan Onur Bay, kendisi gibi oyuncu olan Dilara Aksüyek’le yeni bir aşka yelken açtı.

Onur Bay, İstanbullu Gelin dizisinde İpek Boran olarak seyircisinin gönlünü kazan Dilara Aksüyek ile flört etmeye başladı. Kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek’le Cihangir’de kafede görüntülenen Onur Bay sevgilisiyle samimi görüntüler verdi. Ünlü çiftin görüntülenmesinden sonra Onur Bay’ın hayatına dair soruların sayısı arttı. Peki Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında? Onur Bay nerede ve ne zaman doğdu? Onur Bay hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Onur Bay’ın biyografisi...

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay’ın doğum tarihi 19 Mart 1996 olarak biliniyor. İstanbul’da doğan Onur Bay’un aslen nereli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Onur Bay yaş olarak 24 yaşındadır. Onur Bay’un burcu ise Balık’tır. Onur Bay boy-kilo olarak 1.80 metre ve 70 kilodur.