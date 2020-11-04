İstanbullu Gelin’in İpek’i Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Dilara Aksüyek’in hayatı!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek Boran karakteriyle hafızalara kazınan Dilara Aksüyek, son günlerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye başladı. Şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde Füsun karakterine hayat veren Dilara Aksüyek gönlünü meslektaşı Onur Bay’a kaptırdı.
Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar’ın Tekin Çoban’ı Onur Bay ile flört etmeye başladı. İkilinin arasındaki 9 yaş fark ise dikkatleri çekti. Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir’de bir kafede görüntülenen Dilara Aksüyek, Onur Bay’ı öpücüklere boğdu. Ünlü çiftin görüntülenmesinden sonra Dilara Aksüyek’in hayatına dair soruların sayısı arttı. Peki Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek nerede ve ne zaman doğdu? İşte Dilara Aksüyek’in biyografisi...
Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Dilara Aksüyek yaş olarak 33 yaşındadır. Dilara Aksüyek’in burcu ise Aslan’dır. Dilara Aksüyek boy-kilo olarak ise 1.68 metre ve 58 kilodur. Dilara Aksüyek aslen İzmirli’dir.
Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Dilara Aksüyek, 2012 yılında “Evlerden Biri” dizisinde Filiz karakterini canlandırdı. 2013 yılında Merhamet dizisiyle büyük bir çıkış elde eden güzel oyuncu, Narin’in kardeşi Şadiye’ye hayat verdi. Merhamet dizisinden sonra ise Kadim Dostum dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Mahfiruze Sultan rolünü oynadı.
Dilara Aksüyek’in rol adlığı dizi ve filmler arasında Evlerden Biri, Merhamet, Kadim Dostum, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl:Kösem, Mahrumlar, İstanbullu Gelin ve Arıza yerini aldı.
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