Mynet Trend

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in beğeni toplayan pozları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

Yayın hayatına bundan 13 yıl önce başlayan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünde tanıdığımız Yüsra Geyik'in Instagram hesabındaki pozları hayranlarını resmen büyülüyor.

2006 yılında ilk yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Birçok usta ismin yanı sıra genç oyuncularında kadrosunda olduğu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Zeliş rolüyle tanıdığımız genç oyuncu Yüsra Geyik.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.

29 yaşındaki başarılı oyuncunun dekolteli tatil pozlarına yorum yağıyor. Instagram'da 208 bin takipçisi bulunan Zeliş'i, dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var.

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!
Tamer Karadağlı'dan flaş Çocuklar Duymasın açıklaması!Tamer Karadağlı'dan flaş Çocuklar Duymasın açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!

Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!

Tamer Karadağlı'dan flaş Çocuklar Duymasın açıklaması!

Tamer Karadağlı'dan flaş Çocuklar Duymasın açıklaması!

Seçimlerden istediğini alamadı! Emre Kınay'ın yeni projesi belli oldu

Seçimlerden istediğini alamadı! Emre Kınay'ın yeni projesi belli oldu

Timur Emek ve Marcus Hyde hakkında yeni gelişme! Instagram affetmedi

'Organını' gösterdi Instagram cezayı kesti!

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?

Kıvrımlı model Ashley Graham tatilde!

Kıvrımlı model tatilde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.