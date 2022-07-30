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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

30.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir dönem boyunca Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş rolü ile akıllara kazınan Yüsra Geyik, son zamanlarda birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

32 yaşındaki Yüsra Geyik, 'Arka Sokaklar'ın Zeliş'i' olarak akıllarda kaldı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Yüsra Geyik, iddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

SÜTYENLE POZ!

Yüsra Geyik bir süredir cesur pozlarıyla gündemde...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Geyik son olarak sütyen ile kamera karşısına geçti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

O poza, "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar", "Hüsnü görmesin" gibi yorumlar geldi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Yüsra Geyik tiyatroya, ilkokul dördüncü sınıftayken başladı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteri ile hayatı değişti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Geyik, Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz yıl ayrılsa da, halen 'Arka Sokaklar'ın Zeliş'i' olarak anılıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyenle poz verdi!

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arka sokaklar
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