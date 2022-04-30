Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Yüsra Geyik ayna karşısında göğüs dekoltesiyle paylaştı

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran oyuncu Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde mini etekli paylaşımıyla olay olmuştu. Ünlü oyuncu, 374 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İNDEN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM!

31 yaşındaki sevilen oyuncu, ayna karşısında çekildiği göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Sütyensiz ve tek düğmeyi ilikleyerek poz verdiği görülen Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde giydiği transfer giysisiyle de çokça konuşulmuştu.

Geyik'in paylaşımına ise "Beyazın en çok yakıştığı kadın" ,"Çok efsane olmuş bunlar" şeklinde yorumlar gelmişti.

Hayat Bilgisi, Yabancı Damat, Bebek Geliyorum Demez gibi pek çok projede yer alan isim, Arka Sokaklar dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınmıştı.

İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



