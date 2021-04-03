Arka Sokaklar'ın Zelişi kimdir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızını canlandıran Zeliş karakteri en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Hüsnü Çoban'dan intikam almak sapık Giray'ın saldırısına uğrayan Zeliş karakteri izleyenlerin gözlerini doldurdu. Oyunculuğu ile dikkat çeken 31 yaşındaki Yüsra Geyik'in pek çok kişi kim olduğunu ve aslen nereli olduğunu merak ediyor. İşte, Yüsra Geyik'in hayatı...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990'da Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula Samsun'da başlayan genç oyuncu, ailesinin taşınması ile 2. sınıftan itibaren İstanbul Ataköy'de bulunan 60. yıl Ataköy İlköğretim okulunda ilk öğrenimini tamamladı.

Daha ilkokul 4. sınıftayken tiyatro kursuna gitmeye başlayan Yüsra Geyik'in tiyatro hayatı tam da o anda başladı. Kamera karşısına ise ilk olarak 13 yaşındayken "Hayat Bilgisi" dizisi ile geçen Yüsra Geyik, 2006 senesinde Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna girdi.

Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Yüsra Geyik, hala Arka Sokaklar kadrosunda Zeliş karakterini canlandırmaya ve ekran önünde büyümeye devam ediyor.