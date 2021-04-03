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Arka Sokaklar'ın Zelişi kimdir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

03.04.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, dizinin son bölümünün ardından gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Giray'ın çirkin saldırısının kurbanı olan Zeliş'in yaşadıkları diziyi yakından takip edenleri derinden etkiledi. Peki, Yüsra Geyik kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, güzel oyuncu hakkında merak edilenler...

Arka Sokaklar'ın Zelişi kimdir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızını canlandıran Zeliş karakteri en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Hüsnü Çoban'dan intikam almak sapık Giray'ın saldırısına uğrayan Zeliş karakteri izleyenlerin gözlerini doldurdu. Oyunculuğu ile dikkat çeken 31 yaşındaki Yüsra Geyik'in pek çok kişi kim olduğunu ve aslen nereli olduğunu merak ediyor. İşte, Yüsra Geyik'in hayatı...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990'da Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula Samsun'da başlayan genç oyuncu, ailesinin taşınması ile 2. sınıftan itibaren İstanbul Ataköy'de bulunan 60. yıl Ataköy İlköğretim okulunda ilk öğrenimini tamamladı.

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Daha ilkokul 4. sınıftayken tiyatro kursuna gitmeye başlayan Yüsra Geyik'in tiyatro hayatı tam da o anda başladı. Kamera karşısına ise ilk olarak 13 yaşındayken "Hayat Bilgisi" dizisi ile geçen Yüsra Geyik, 2006 senesinde Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna girdi.

Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Yüsra Geyik, hala Arka Sokaklar kadrosunda Zeliş karakterini canlandırmaya ve ekran önünde büyümeye devam ediyor.

ARKA SOKAKLARIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeliha, Giray’ın intikamının bedelini çok ağır ödemiştir. Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastaneye kaldırılır. Selin ve Mesut, Zeliha'nın başına gelenleri öğrenir. Hüsnü, o sırada Esra ile birlikte Gazi’de oturmaktadır. Mesut, arkadaşına bu haberi vermek yanına gider. Dünyası başına yıkılan Hüsnü hemen Zeliş'in yanına gider. Ancak, olanlardan babasını suçlu tutan Zeliş onu görmek istemez. Hüsnü Çoban ve tüm ekip ise Giray'ın peşine tüşer.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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