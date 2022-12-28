Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor? Başrol rahatsızlandı!

Polisiye türündeki uzun soluklu dizilerin başında gelen Arka Sokaklar'ın ne zaman ekranlarda yer alacağı merak ediliyor. Çekimlerine bir süre ara verilen dizinin yapımcısından geçtiğimiz haftalarda açıklama gelmişti. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor? İşte merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar dizisinin 639. bölümü, bu hafta da ekrana gelmedi.

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk açıklamada, yapımcı Türker İnanoğlu'nun babasının rahatsızlığı nedeniyle dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği belirtildi.

Arka Sokaklar yapım şirkeri Erler Film'den gelen açıklama şu şekilde;

"Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir."

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar dizisi ile ilgili İlker İnanoğlu, açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



