Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı ile belli oldu

Arka Sokaklar yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı Kanal D yayın akışı ile netlik kazandı. Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Örümcek Adam 3 filmi ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanal D tarafından yapılan açıklamaya göre, Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle çekimlere ara verildiği belirtilmişti.

Engin Komiser’e hayat veren Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz.” dedi ve dizinin kanal değiştirmeyeceğini duyurdu.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

01:45 O Kız

03:30 Gelinim Mutfakta

05:45 Kavak Yelleri

