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Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı ile belli oldu

09.12.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü için araştırmalar başladı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizinin sevenleri yeni bölümleri heyecanla bekliyorlar. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar'ın yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu akşam var mı?

Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı ile belli oldu

Arka Sokaklar yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı Kanal D yayın akışı ile netlik kazandı. Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Örümcek Adam 3 filmi ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanal D tarafından yapılan açıklamaya göre, Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle çekimlere ara verildiği belirtilmişti.
Engin Komiser’e hayat veren Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz.” dedi ve dizinin kanal değiştirmeyeceğini duyurdu.

arka-sokaklar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
01:45 O Kız
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Kavak Yelleri

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