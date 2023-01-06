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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Kanal D yayın akışı

06.01.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar, her hafta büyük bir heyecanla izleniyor. En son 638. bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin akıbetiyle ilgili izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Her Cuma Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi bir süredir yayın akışında yer almıyor. Bu da akıllara 'Arka Sokaklar bitti mi?' sorusunu getiriyor. Peki gerçekten Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte sevilen dizi ile ilgili detaylar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bir süredir ekranlarda değil. 17 yıldır yayın hayatını devam ettiren dizinin bir süredir yeni bölümü yayınlanmıyor. Her Cuma merakla beklenen dizi için izleyiciler 'Arka Sokaklar bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?' sorularını internette araştırıyor. Arka Sokaklar en son 18 Kasım 2022 tarihinde 638. son bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Peki sevilen dizinin yeni bölümü olacak mı, ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen bu bilgilerin cevabı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

Arka Sokaklar dizisi Cuma günlerinin klasikleşen dizilerinden biriydi. Bir süredi ekranda olmayan dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor. En son 18 Kasım 2022'de 638. bölümüyle ekrana gelmişti. Arka Sokaklar dizisi 17 yıldır devam ediyor. Dizinin yeni bölümü uzun süredir yayınlanmayınca izleyiciler 'Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bu akşam var mı? gibi soruların cevabını merak ediyordu. Beklenen açıklama İlker İnanoğlu'dan geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar'ın yapım şirketinden bir açıklama geldi. Açıklamada 'Dizinin yapımcılığını yapan Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Ardından, İlker İnanoğlu yaptığı açıklamada “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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6 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mumya (Yabancı Sinema)

22:15 Mumya

00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)

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