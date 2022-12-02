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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D yayın akışı

02.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Geçtiğimiz hafta ekranlarda yer almayan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar'ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında ünlü isimlerin yer aldığı Arkak Sokaklar'ın Kanal D yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bu hafta da televizyonlarda yer almayacak Arka Sokaklar dizisi yerine yabancı sinema Örümcek Adam 2 izlenebilecek. Dizinin neden ara verdiği hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Kanal D tarafından yapılan açıklamaya göre, Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle çekimlere ara verildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Kanal D yayın akışına yabancı film Örümcek Adam dahil olmuştu. Bu hafta da televizyonlarda yer almayacak Arka Sokaklar dizisi yerine yabancı sinema Örümcek Adam 2 izlenebilecek.
Engin Komiser’e hayat veren Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz.” dedi ve dizinin kanal değiştirmeyeceğini duyurdu.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11.00 HİCRAN-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 ÖRÜMCEK ADAM 2
22.30 ÖRÜMCEK ADAM 2

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