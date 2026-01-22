Arkadaşının kızını esir alıp köle gibi çalıştırmış! 24 yıl hapis hayatı

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Tewkesbury kasabasında yaşanan olay, duyanları dehşete düşürdü. 56 yaşındaki Amanda Wixon, arkadaşının öğrenme güçlüğü bulunan kızını 1997 yılında “yardım etme” bahanesiyle evine aldı. Ancak genç kız, tam 24 yıl boyunca bu evde esir hayatı yaşadı.
Gloucester Crown Court’ta görülen davada, Wixon’un evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek mağdurun dışarı çıkmasını engellediği, yıllar boyunca zorla ev işi yaptırdığı ve çocuklarına bakmaya mecbur bıraktığı anlatıldı.
Mahkeme, mağdurun eve alındığında hâlâ ortaokul çağında olduğunu, zamanla tüm dış dünya ile bağının koparıldığını belirledi.
Savcılık, Wixon’un mağduru defalarca dövdüğünü, başını kazıdığını, süpürgeyle vurduğunu ve ağzına bulaşık deterjanı zorla döktüğünü açıkladı. Kadının yıllarca düzgün yemek yemesine ve yıkanmasına izin verilmediği belirtildi.
Polis baskınında, mağdurun 40’lı yaşlarında, vücudunda morluklar olan, dişleri bulunmayan ve küf ile rutubet içindeki bir odada bulunduğu aktarıldı.
