Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Arkadaşının kızını esir alıp köle gibi çalıştırmış! 24 yıl hapis hayatı

Arkadaşının öğrenme güçlüğü bulunan kızını “yardım” bahanesiyle evine alan Amanda Wixon’un, genç kızı 24 yıl boyunca kapıları kilitleyerek esir tuttuğu ortaya çıktı. İnsanlık dışı şartlarda yaşatılan kadın, polis baskınıyla kurtarıldı.

Arkadaşının kızını esir alıp köle gibi çalıştırmış! 24 yıl hapis hayatı
Çiğdem Sevinç

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Tewkesbury kasabasında yaşanan olay, duyanları dehşete düşürdü. 56 yaşındaki Amanda Wixon, arkadaşının öğrenme güçlüğü bulunan kızını 1997 yılında “yardım etme” bahanesiyle evine aldı. Ancak genç kız, tam 24 yıl boyunca bu evde esir hayatı yaşadı.

Arkadaşının kızını esir alıp köle gibi çalıştırmış! 24 yıl hapis hayatı 1

KAPILAR BİLE KİLİTLİ

Gloucester Crown Court’ta görülen davada, Wixon’un evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek mağdurun dışarı çıkmasını engellediği, yıllar boyunca zorla ev işi yaptırdığı ve çocuklarına bakmaya mecbur bıraktığı anlatıldı.

Mahkeme, mağdurun eve alındığında hâlâ ortaokul çağında olduğunu, zamanla tüm dış dünya ile bağının koparıldığını belirledi.

Arkadaşının kızını esir alıp köle gibi çalıştırmış! 24 yıl hapis hayatı 2

ŞİDDET, AÇLIK VE İNSANLIK DIŞI ŞARTLAR

Savcılık, Wixon’un mağduru defalarca dövdüğünü, başını kazıdığını, süpürgeyle vurduğunu ve ağzına bulaşık deterjanı zorla döktüğünü açıkladı. Kadının yıllarca düzgün yemek yemesine ve yıkanmasına izin verilmediği belirtildi.

Polis baskınında, mağdurun 40’lı yaşlarında, vücudunda morluklar olan, dişleri bulunmayan ve küf ile rutubet içindeki bir odada bulunduğu aktarıldı.

Arkadaşının kızını esir alıp köle gibi çalıştırmış! 24 yıl hapis hayatı 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
150 yıl öncesine ait: Padişahın belgeleri ortaya çıktı!150 yıl öncesine ait: Padişahın belgeleri ortaya çıktı!
Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere...Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
arkadaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.