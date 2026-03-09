Mynet Trend

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü

İstanbul’da yaklaşık 300 yıllık tarihi miraslardan biri olan Tophane Çeşmesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi.

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi yapı, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 1

ATEŞ NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesinin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar gördüğü görüldü.

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 2

Tarihi esere verilen zarar, çevrede bulunanların da tepkisini çekerken, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 3

Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 4

"GERÇEKTEN DİKKAT ÇEKEN BİR ÇEŞME"

Taksi şöförü Veysi Astam, çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, "Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme. Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda" dedi.

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 5

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 6

300 yıllık Tophane Çeşmesi zarar gördü 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul çeşme osmanlı tarihi
