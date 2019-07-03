Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandı!

Sınav Şişli'de bir okulda 29 Aralık 2018'de yapıldı. Edinilen bilgilere göre, hasta olduğu gerekçesiyle sınava giremeyeceğini belirten Emine T.'ye arkadaşı Güler I., 'Paran yanmasın' yerine ben girerim' dedi. Güler I. arkadaşının kimliği ve sınava giriş belgesini görevlilere verdi. Bina sorumlusu fotoğraflarının benzemediğini fark ederek, durumu polise haber verdi. Güler I. ile Emine T. hakkında önce bina sorumlusu tarafından tutanak tutuldu sonra da karakolda işlem yapıldı. Emine T.'nin de sınavı iptal edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine iki arkadaş hakkında 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçundan dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşmasına şikayetçi Milli Eğitim Müdürlüğü'nü avukatı ile sanıklar Güler I. ile Emine T. avukatları ile birlikte hazır bulundu.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Savunmasını yapan Emine T., sınav günü çok hasta olduğunu belirterek, "Sınava girmeyecektim. Arkadaşım da, hasta olduğumu bildiği için, 'yatırdığın para yanmasın' diyerek benim yerime sınava girebileceğini söyledi. Başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmiyordum. Kendisine teklifi karşısında bir şey demedim" dedi.