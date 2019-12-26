Arkadaşları için hayatını feda eden genç, “Jedi Ustası” ilan edildi!

Riley’nin cesareti ve özverisi hepimizin aklına Jediları getiriyor. (...) Riley'nin ismini Star Wars galaksisinde bir karakter olarak hayal ettik. Şu anda ayrıntıları açıklayamıyoruz ama karakter, bu yıl yayımlanacak kitapta yer alacak.

Riley tanıdığım en büyük Star Wars hayranıydı. Hem de küçüklüğünden beri!

Howell’a atfedilen karakter, Skywalker'ın Yükselişi - Görsel Sözlük adlı kitapta da yer aldı. Kitap, serinin son filmi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’yla birlikte rafa çıkmıştı. CBS’de yer alan habere göre Howell’ın kız arkadaşı bu gelişmeyi, pazartesi günü Tiktok’ta yayımladığı duygusal bir videoda duyurdu.

Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC Charlotte) 30 Nisan’da yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Lucasfilm tarafından onurlandırıldı. Saldırganın üzerine atlayarak birçok kişinin yaralanmasını engelleyen ve hayatını kaybeden Howell, “Star Wars’ın Wikipedisi” diye bilinen Wookieepedia’da Jedi Ustası ilan edildi.

AİLE, ŞİRKETİN NE KASTETTİĞİNİ ANLADI

Riley’nin ailesi şirketin tam olarak ne kastettiğini anladı. Riley artık bir Jedi ustası ve tarihçiydi. WBTV’ye konuşan Riley’nin kız kardeşi Iris, “Genel tepkimizin büyük bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok büyük bir olay, böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi” dedi.

Aileyle ilişkisi olmayan Floridalı bir adamın, mayısta Lucasfilm’e yazdığı, Riley’nin hikayesini anlattığı ve ondaki özelliklerin ancak bir Jedi’de bulunabileceğini söylediği öğrenildi. Riley’nin küçüklüğünden beri Star Wars kitapları ve sözlükleri okuduğunu söyleyen anne Natalie, “O adam -muhtemelen bunu bilmiyordu- Riley’e ve bize yapılabilecek en mükemmel jesti yaptı” diye konuştu.



