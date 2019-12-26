Arkadaşları için hayatını feda eden genç, “Jedi Ustası” ilan edildi!

Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC Charlotte) 30 Nisan’da yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Lucasfilm tarafından onurlandırıldı. Saldırganın üzerine atlayarak birçok kişinin yaralanmasını engelleyen ve hayatını kaybeden Howell, “Star Wars’ın Wikipedisi” diye bilinen Wookieepedia’da Jedi Ustası ilan edildi.
Howell’a atfedilen karakter, Skywalker'ın Yükselişi - Görsel Sözlük adlı kitapta da yer aldı. Kitap, serinin son filmi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’yla birlikte rafa çıkmıştı. CBS’de yer alan habere göre Howell’ın kız arkadaşı bu gelişmeyi, pazartesi günü Tiktok’ta yayımladığı duygusal bir videoda duyurdu.
@laaaaaaalaland
best news we’ve gotten all year!!! i’m so lucky to know a Jedi master ????#my2019 #fearless #domore #fyp #foryou #foryoupage #SpotifyWrapped #starwars♬ FOLLOW ME - egmacc
Howell’ın Star Wars oyuncaklarıyla oynadığını gösteren küçüklük fotoğraflarının yer aldığı videoda, şu ifadeler kullanıldı:
Riley tanıdığım en büyük Star Wars hayranıydı. Hem de küçüklüğünden beri!
Howell’ın ölümünden kısa süre sonra ailesi ve kız arkadaşı, Lucasfilm’den bir mektup almıştı. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:
Riley’nin cesareti ve özverisi hepimizin aklına Jediları getiriyor. (...) Riley'nin ismini Star Wars galaksisinde bir karakter olarak hayal ettik. Şu anda ayrıntıları açıklayamıyoruz ama karakter, bu yıl yayımlanacak kitapta yer alacak.
Riley’nin ailesi şirketin tam olarak ne kastettiğini anladı. Riley artık bir Jedi ustası ve tarihçiydi. WBTV’ye konuşan Riley’nin kız kardeşi Iris, “Genel tepkimizin büyük bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok büyük bir olay, böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi” dedi.
Aileyle ilişkisi olmayan Floridalı bir adamın, mayısta Lucasfilm’e yazdığı, Riley’nin hikayesini anlattığı ve ondaki özelliklerin ancak bir Jedi’de bulunabileceğini söylediği öğrenildi. Riley’nin küçüklüğünden beri Star Wars kitapları ve sözlükleri okuduğunu söyleyen anne Natalie, “O adam -muhtemelen bunu bilmiyordu- Riley’e ve bize yapılabilecek en mükemmel jesti yaptı” diye konuştu.
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