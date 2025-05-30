Arkadaşlarını öldü diye ihbar ettiler! Yetkililer ormana gidince gerçek başka çıktı! Fıkra gibi olay...

New York'un Adirondack bölgesindeki Cascade Dağı'nda yaşanan olayda iki yürüyüşçü, 911'i arayarak yanlarındaki arkadaşlarının öldüğünü bildirdi. Park görevlileri ihbarı yapan şahısları kısa sürede buldu.

HALÜSİNASYON GÖRMÜŞLER

Görevliler olay yerine ulaştığın ise gerçek başka çıktı. Şahısların yedikleri mantar sebebiyle sanrılar gördüğü ve ciddi biçimde halüsinasyon etkisinde oldukları öğrenildi. Ölü sanılan arkadaşları ise yine parkta bulundu. O kişinin de "zihin durumu açısından normalden farklı" olduğunu ifade etti.

Polis, halüsinojenik mantarların keyif amaçlı kullanımının New York eyaletinde yasak olduğunu vurgularken, olayla ilgili henüz bir isim açıklanmadı.