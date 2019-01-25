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Arkadaşlık sitelerinde paylaşılmış en tuhaf fotoğraflar

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 25.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Tanışma amaçlı geliştirilen pek çok uygulama ve internet sitesi malumunuz çok popüler. Çoğu katılımcının en güzel fotoğraflarını seçtiği bu sitelerde tuhaf fotoğrafları ile bazı insanlar dikkat çekiyor.

Arkadaşlık sitelerinde paylaşılmış en tuhaf fotoğraflar

Arkadaşlık sitelerinde herkes birbirinden havalı pozunu kullanmak için çabalarken ve poz vermek için saatlerce uğraşırken bazıları ise rahatlığıyla ve tercihleriyle şaşırtıyor...

Bu insanların arkadaşlık sitelerinde paylaştıkları bu cesur pozları yüzünü güldürecek:

1
Onun için Rus külkedisi diyorlar...

2
"Hayvanları severim bilesiniz" pozu mu?

3
Vesikalık bir poz...

4
Dertsiz gönüllere giren işte benim uzaydan gelen...

5
Örgülü saçlarım şekil...

6
Rusya'nın çılgın kadınlarından biri... Balta ve gül, gül ve balta...

7
Biraz agresif bir balıkçı.

8
Dondurmasız olmaz...

9
Cosplay'de başarıyı yakalayamayınca şansını internette denemek istemiş olabilir.

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Arkadaşlık siteleri tuhaf fotoğraflar

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