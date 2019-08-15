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Arkadaşlık uygulamaları ciddi oranda yaygınlaştı

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Arkadaşlık uygulamaları neredeyse her dönem tartışma konuları içerisinde yer almıştır. Bu tür uygulamaların duyguları öldürdüğü ve kişileri mekanik bir hale getirdiği çoğunlukla ifade edilen görüşler içerisinde bulunuyor. Uzmanlar bununla ilgili çok farklı araştırmalarla açıklamalar yaptı.

Arkadaşlık uygulamaları ciddi oranda yaygınlaştı

Arkadaşlık veya çöpçatan siteleri olarak bilinen bu tür platformların başında kesinlikle Tinder geliyor. Karşı tarafı beğenip beğenmemenize göre kullanılan uygulama 300 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Toronto Üniversitesi’nden uzmanlar bu sitenin romantizmi tamamen öldürdüğünü düşünüyor.

New Mexico Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmalar diğer buluşmaları geçti. Örneğin ABD’de çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla bulaşanların sayısı %39 oranına yetişti.

Journal of Social and Personal Relationships’de yayınlanan bir araştırma bizlere arkadaşlık uygulamalarının aslında çok da yalnızlığı giderici etki yaratmadığını gösterebiliyor. Bu araştırmada arkadaşlık platformlarını kullanan kişilerin daha sonradan kendilerini daha yalnız hissettiği ortaya çıktı.

Journal of Social and Personal Relationships’teki araştırmanın yazarı Katy Coduto, bazı şeyleri sağa veya sola kaldırmakla ortaya çıkan sonucun genellikle hızlı tüketmeden kaynaklı tükenmişlik olduğunu söylüyor. Bunun romantizmi öldürdüğüne de değiniyor.

Peki sizce de Tinder gibi arkadaşlık platformları gerçekten de romantik ilişkileri öldürüyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
arkadaşlık uygulamaları abd

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