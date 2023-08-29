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    4. Arkasından yaklaşıp kalçasını koklamaya çalıştı! Kitapçıdaki taciz anlarını sosyal medya hesabından ifşa etti

    Arkasından yaklaşıp kalçasını koklamaya çalıştı! Kitapçıdaki taciz anlarını sosyal medya hesabından ifşa etti

    29.08.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir kitapçıda yaşanan taciz anları saniye saniye sosyal medyadan ifşa edildi. Kitapçıdaki rafları incelediği sırada bir kadın arkasından yaklaşarak kalçasını koklamaya çalışan bir adam tarafından taciz edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde kırtasiye alışverişi yapan Michaela Witter isimli bir kadın alışverişini cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu. Bu sırada arkasında bir anda Calese Crowder isimli adam arkasından yaklaşarak genç kadının kalçasını koklamaya çalıştı. Kadın durumu polise şikayet etti ve Calese Crowder isimli şahıs tutuklandı.

    BAĞCIKLARINI BAĞLAMA BAHANESİNİ KULLANDI

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    Calese Crowder isimli adam ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle Witter’ın arkasında diz çökerek eğildi. O sırada genç kadının kalçasına doğru yüzünü uzatan adam onu koklamaya çalıştı. O anlar TiktTok’tan ifşa edildi.

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