Armağan Çağlayan'a katılan Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"

Son olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takım için hazırladığı Haydi marşı ile yoğun eleştirilere maruz kalan şarkıcı Kıraç, Armağan Çağlayan’ın Dur Bi Dinle programına konuk oldu.

Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldığı 'Haydi' marşıyla ilgili konuşan Kıraç, eleştirilere yanıt verdi.

"KLİP BELKİ BERBAT OLABİLİR..."

“Aslında ben bu şarkıyı Avrupa Şampiyonası’ndan 10 sene önce yapmıştım. O dönem çok iyi lanse edememiştik. Elimde bu vardı, sosyal medya için kendim yaptım bu klibi. Milli takıma destek için. Klip belki berbat olabilir, Mehmetçik'i askere benzetmişim de falan filan...

"TÜRKİYE BİR YERE YÖNLENDİRİLSİN İSTENİYOR"

Bu niye böyle oluyor biliyor musunuz? Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor, ikiye ayrılmış vaziyette. Bir grup bir yere, bir grup da bir başka yere yönlendirmek istiyor. Bu tür söylemler onların işine gelmiyor rahatsızlık veriyor. Mesela Mehmetçiğin ön plana çıkması, Milli değerlerin ön plana çıkması sanki sizi var olan sistemin içindeymiş gibi algılatıyor.” dedi.



"TÜRKİYE'DE EN OLUŞMAMASI İSTENEN PROFİL BU"

Sözlerine devam eden Kıraç, "Türkiye'de en istenmeyen şey, yurt dışı politikalarından baktığınızda, Türkiye'de en oluşmaması istenen profil bu profil. Asker, millet el ele... gerçek anlamda Atatürk Türkiye'si... İşte vatan duygusu ön planda, yurt dışından destekli fonlarla çalışan gruplar açısından ki bunlar sosyal medyada son derece etkinler. Ben ne oradayım ne buradayım. Sedeve vatanımla, halkımla ilgileniyorum." diyerek eleştirilere yanıt verdi.

