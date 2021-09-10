Kıraç'tan eleştirilere yanıt: Ben vatan için marş yazdım

Türk rock müziğin güçlü ismi Kıraç, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Sahneye "Talihim Yok Bahtım Kara" şarkısıyla çıkan Kıraç, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz. Boğaz'ın dibinde, çok güzel bir atmosfer. Rüzgara rağmen çok güzel bir seyirci var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

CEM KARACA'YA ÖVGÜ

Dinleyicisiyle aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan Kıraç, "Türk Rock Müziği yapılması ve söylenmesi en zor türdür. İçinde hem şarkı hem de tiyatro vardır. Bunu da yapsa yapsa Cem Karaca yapardı; yaptı da zaten... Bize de kan ter içinde söylemek düşüyor." diyerek, Karaca'nın "Tamirci Çırağı" şarkısını seslendirdi. Kıraç, konserinde "Endamın Yeter", "Kan ve Gül", "Yıllar Sonra" gibi birbirinden hit şarkılarına da yer verdi.

"AŞIDA GÜVENSİZLİĞİ ÇÖZMELİYİZ"

Performansın arasında soruları yanıtlayan ünlü sanatçı "1,5 yıllık aradan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum, umarım bir daha kapanma olmaz. Müzisyen arkadaşlarım için hayati durumlar oldu, devletimizin emekçi müzisyenleri farklı organizasyonlar ile desteklemesi lazım." dedi.

Koronavirüs aşısı hakkında da konuşan Kıraç, "Nedense DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ya da idareler güvensizlik yaşıyor. Bu sorunun aşılması lazım. Tek seslilik doğru değil, geçmişe dönmemek lazım. Umarım bunu en kısa zamanda aşarız." ifadelerini kullandı.

"BEN VATAN İÇİN MARŞ YAZDIM"

Kıraç, geçtiğimiz aylarda Milli Takım için çıkardığı marş hakkında, "Sosyal medyada küçük bir kitle sanki tüm Türkiye bunu konuşuyormuş gibi davranıyor, gündemi belirlediğini zannediyor. Ben Milli Marşı 12 yıl önce yaptım. Gereksiz, çok saçma eleştiriler oldu. Görüş, ideoloji önemli değil. Bu bayrak bizim bayrağımız ve çok büyük emeklerle kuruldu. Cumhuriyet'e ve çok sesliliğe de sahip çıkacağız. Sosyal medya üzerinden vatan sevgisini bile kendi istedikleri gibi olsun isteyenler var. Ben polisler için, basketbol takımı için jandarma, hepsi için marş yazdım. En önemlisi vatan için yazdım." diye konuştu.

