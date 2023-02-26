Armağan Çağlayan koruyucu aile olmak istedi ama...

Bir süredir kanserle verdiği mücadeleyle gündeme gelen ünlü sunucu Armağan Çağlayan, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Çağlayan paylaşımında "Depremde annesiz babasız kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istiyorum. Fakat o kadar uzun ve yıldırıcı bir prosedür var ki, ürküyorum" dedi.

Sinem Umaş bunun üzerine "Ben e-devletten başvuralı 20 günü geçti kimsenin döndüğü yok" yorumunda bulundu.





