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  4. Armağan Çağlayan okul çantası fiyatlarını duyunca şoke oldu! "Çocuğu olana kolaylıklar"

Armağan Çağlayan okul çantası fiyatlarını duyunca şoke oldu! "Çocuğu olana kolaylıklar"

31.08.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Gör Beni programıyla adından söz ettiren ünlü isim Armağan Çağlayan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor. En son okul çantası fiyatları hakkında yorum yapan Çağlayan satıcının “en ucuzu” diyerek gösterdiği çantanın 1750 TL olmasına isyan etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan gündeme dair açıklamalarıyla da çok konuşuluyor.

Yapılan zamlara dair zaman zaman paylaşımlar yapan Çağlayan son olarak okul çantası fiyatları hakkında yorum yaptı.

armağan

Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü isim "Okul çantası gördüm. 1750 TL. O ne be? Satıcıya sordum, en ucuzu dedi! Çocuğu olana kolaylıklar vallahi…" dedi.

SİVRİ BİBERİN KİLOSUNA ÇOK ŞAŞIRMIŞTI

Armağan Çağlayan daha önce Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek "Nutkum tutuldu" ifadelerini kullanmıştı.

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Armağan Çağlayan sosyal medya

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