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Armağan Çağlayan sivri biberin kilosunu görünce şoke oldu

28.02.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan gündeme dair açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Çağlayan son olarak da sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan sivri biberin kilosunu görünce şoke oldu

Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin ile yaptığı söyleşi ile gündeme gelen Armağan Çağlayan sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yapılan zamlara dair zaman zaman paylaşımlar yapan Çağlayan son olarak sivri biberin kilosunu görünce şoke oldu.

Kısa süre önce kansere yakalanan ve tedavisi devam eden Armağan Çağlayan, Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek "Nutkum tutuldu" ifadelerini kullandı.

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Armağan Çağlayan konuğu Şevval Şahin'e yapılan kötü yorumlara isyan etmişti. Daha önce defalarca kez sosyal medya zorbalığına maruz kalan Taha Duymaz'ı örnek gösteren Çağlayan isyan etmişti.

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