Armie Hammer’dan Batman rolü hakkında ilk açıklama

Luca Guadagnino imzalı Call Me By Your Name ile büyük bir çıkış yakalayan Armie Hammer’ın adı son dönemde Batman olarak anılmaya başlanmıştı. Ben Affleck’in geçtiğimiz haftalarda hem Batman rolünü hem de diğer görevlerini bıraktığını açıklaması üzerine, hummalı bir aktör arayışı başlamıştı. Bu arayışta adı en çok öne çıkan Armie Hammer oldu. Hatta The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves’in yakışıklı aktörle konuyla ilgili iletişime geçtiği, Hammer’ın da role sıcak baktığı yönünde kulis haberleri geliyordu.

Anlaşma aşamasında oldukları yönünde gelen haberler Armie Hammer’ın bir sonraki Batman olduğuna dair söylentileri güçlendiriyordu. Dedikodular bu kadar çok ve net bir şekilde dile gelöeye başlayınca Armie Hammer’da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Kimse bana bu rolle ilgilenip ilgilenmediğimi sormadı. Projeyi bitirip bitirmediklerini bile bilmiyorum, senaryo üzerinde hala çalışıyor olabilirler. Bence prodüksiyona yakın bile değiller. Ama size kesinlikle söyleyebilirim ki kimse benim bu rol için müsait olup olmadığını sormadı." sözleriyle Batman rolü ile alakası olmadığını ifade etti.

Yakışıklı aktörün bu açıklaması sonrasında dedikodular yatışsa da, bir sonraki Batman’İn kim olacağına dair soru işaretleri arttı. Yönetmen Matt Reeves, yeni Batman'in gelen öneriler üzerine belki bir Asyalı ya da Siyahi olmasına da açık olduğunu belirtmişti. Yeni Batman henüz belli olmasa da, Warner Bros. filmin vizyon tarihini 25 Haziran 2021 olarak duyurdu.