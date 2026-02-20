Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Nüfusun çoğunluğu 60 yaş üstü!

Konya'ya 110 kilometre mesafedeki Taşkent ilçesinde, sarp kayaları, derin vadileri ve gürleyen pınarlarıyla gündelik yaşam da olabildiğince sakin geçiyor.

Çoğunluğu orta ve üzeri yaşta insanların yaşadığı ilçede Selçuk Üniversitesinin yüksekokulu ve öğrenci yurdu da bulunuyor.

Bahçe tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçe halkı, yüksek rakımlı yerde sakin bir yaşam sürüyor.

İÇ ANADOLU'NUN AKDENİZ'E AÇILAN 3 KAPISINDAN BİRİ

Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, ilçenin İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik bir noktada bulunduğunu söyledi.

Taşkent'in Akdeniz'in üçüncü giriş kapısı olduğunu anlatan Acar, "Seydişehir ve Beyşehir'den sonra Akdeniz'e açılan önemli bir geçiş noktasıyız. Bulunduğumuz yerden Alanya'ya 100 kilometre mesafedeyiz. Hatta Alanya bize, Konya merkezden daha yakın" dedi.

Acar, ilçe nüfusunun 7 bin civarında olduğunu belirterek, yaz aylarında hareketliliğin arttığını, il dışından çok sayıda Taşkentlinin buraya geldiğini bildirdi.

"ADLİ OLAY OLMUYOR"

Taşkent'in en dikkati çeken özelliklerinden birinin ise huzur ortamı olduğunu belirten Acar, "İlçemizde fazla adli olay olmuyor. Yaralama, birbirine husumet gibi asayiş olayları da fazla yaşanmıyor. Belki ufak tefek arazi davası olabilir. Bunun dışında ilçemizde fazla adli vaka olmamaktadır" diye konuştu.

YAŞLILARA EVİNDE YEMEK SERVİSİ VERİLİYOR

Acar, görevde üçüncü yılı geride bıraktığını, yaptıkları sosyal belediyecilik hizmetleriyle de gönüllere dokunmaya çalıştıklarını anlattı.

İlçedeki yaşlı nüfusa dikkati çeken Acar, şunları kaydetti: "Bölgemizdeki halkın yüzde 70'i, 60 yaşın üzerinde. 15 mahallemizi gezdik. Fakirlikten değil ama ihtiyaç sahibi 80-90 yaşında. Buradaki en hayırlı hizmet şudur, ihtiyarına bakmayan millet zirveye çıkamaz. Hemen bir aşevini kurduk. Parası vardır ama kalkıp yapamayacak yaşlı insanlara hizmet veriyoruz. Ekonomi yönüne bakmıyoruz. 450 kişiye günlük 2 öğün sıcak yemek veriyoruz. Vatandaşımızın evine varıyor, sofrasını seriyor ve yemeğini ikram ediyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır