Her gün temas ediyoruz ama meğer klozet kapağından 20 kat daha kirliymiş!

Yapılan laboratuvar incelemeleri, her gün cildimize temas ettirdiğimiz bazı eşyaların üzerindeki bakteri yoğunluğunun, hijyenik kabul edilmeyen noktaları bile geride bıraktığını ortaya koydu. İşte evdeki en sinsi bakteri yuvası 5 eşya.

KAHVE MAKİNELERİ

Son dönemin popüleri, neredeyse her eve giren yeni nesil kahve makineleri bakteri ve küf yuvasına dönüşebiliyor. Kahve makinelerinin su haznesi ve kahve atık yeri küf ve bakteri oluşumuna açık hale geliyor. Buna sebebiyet vermemek için sık sık makinenin içini temizlemeniz tavsiye ediliyor.

DUŞ BAŞLIĞI

Su, şampuan ve sabun gibi hijyen için gerekli olan her şeyin bir arada bulunması, size yıkanma alanlarının temiz olduğunu düşündürebilir. Fakat evin en nemli alanı olan bu bölge, mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturur. Özellikle duş başlıklarının kendi kendini temizlediğini varsayarız. Bu nedenle her temizlikte duş başlıklarını ihmal ederiz. Dolayısıyla duş başlıklarının evdeki en kirli eşyalardan biri olmasına şaşırmamak gerekir.

UZAKTAN KUMANDA

Uzmanlar, evdeki en sinsi tehlike olarak tv kumandalarını gösteriyor. Yapılan son laboratuvar incelemeleri, kumandaların üzerindeki kirlilik oranının, hijyenik olmadığını düşündüğünüz klozet kapaklarını tam 20'ye katladığını ortaya koydu. Temiz olmayan kumandalarda her tuşa bastığınızda parmaklarınıza maya, küf ve hastalık saçan bakteriler bulaşabilir. Eğer kumandanızı günde en az bir kez dezenfektanlı bezle silmiyorsanız, her kanal değiştirdiğinizde elinizde bir bakteri yuvası tutmuş oluyorsunuz!

BULAŞIK SÜNGERİ

Bulaşık süngerini sık sık değiştirmeniz tavsiye ediliyor çünkü bu ürünler uzun kullanımda her yere mikrop yayabiliyorlar. Yapılan araştırmalar mutfak süngerlerinin evdeki tüm eşyalardan daha çok bakteri içeridiğini ortaya koydu. Üstelik bu bakteriler süngerin sürüldüğü her yere sıçrıyor. Sağlığınız için mutfak süngerininin maksimum 2 haftada bir değiştirilmesi öneriliyor.

DİŞ FIRÇALIKLARI

Diş fırçalarında bakteri oluşumunu önlemek için her ay değiştirilmesi gerektiğini biliyoruz peki ya diş fırçalıkları ne durumda? Fırçalardan süzülen bakteriler doğrudan fırçalıklarda birikir. Bu da yoğun bir şekilde bakteri oluşumuna neden olur. Banyo temizliği sırasında diş fırçalığını da yıkamayı unutmayın.