Armie Hammer vahşi cinsel arzular ve yamyam fetişi suçlamaları sonrası oyunculuk yapamadı! Küçük bir evde yaşıyor

Ünlü oyuncu Armie Hammer, yaşadığı büyük çöküşün ardından hayatını nasıl yeniden inşa etmeye çalışıyor? Armie Hammer, son yıllarda yaşadığı skandallar nedeniyle Hollywood'dan uzak kalmış ve kişisel yaşamında büyük değişiklikler yapmıştı.

Ailesinin maddi desteğini almayan oyuncu, Los Angeles'ta küçük bir dairede yaşamaya başladı.

Hammer, bir dönemin en parlak yıldızlarından biri olmasına rağmen, yaşadığı skandallar nedeniyle kariyerini büyük ölçüde kaybetmiş ve halkın gözünden düşmüştü. Bugün geldiği noktada, eski hayatına dönmeyi hedefleyen oyuncu, yeni projeler arayışında.

OYUNCULUĞA DÖNECEK İDDİASI

Oyuncunun yeni bir anlaşma yaptığı da iddia edildi. Bağımsız film "Frontier Crucible" Hammer'ın üç yıldan fazla bir süre sonraki ilk çalışması olacak. Çekimler gelecek ay Monument Valley ve Prescott, Arizona'da başlayacak.

Armie Hammer 2021'de, birden çok kadına vahşi cinsel arzular ve yamyam fetişi içeren detaylı mesajlar gönderdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Aktör bunun ardından tecavüz ve istismarla da suçlandı. Hammer ve avukatları iddiaları yalanlasa da birkaç projeden vazgeçmek zorunda kaldı ve ajansı tarafından işten çıkarıldı.