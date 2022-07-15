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Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri malzemeleri neler?

15.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça sevilerek tüketilen Arnavut ciğeri, una bulanan ciğerin kızartılmasıyla hazırlanır. Siz de bu tarifle, evinizde nefis bir Arnavut ciğeri hazırlayabileceksiniz. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri malzemeleri neler?

İştah açan bir tarif olan Arnavut ciğerinin nasıl hazırlandığı merak ediliyor. Arnavut ciğerini isteğe göre sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ARNAVUT CİĞERİ MALZEMELERİ

600 gram ciğer
2 su bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sumak
1/2 demet doğranmış maydanoz
1 su bardağısıvı yağ
1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 adet kırmızı soğan
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı tuz
2 adet patates
1 çay kaşığı toz kişniş

Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri malzemeleri neler?

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Kuzu ciğerinin üzerindeki zarı ayıklayın ve kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Ciğeri süzgece alın ve kanın süzülmesi için bekleyin. Kanı süzüldüğünde ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için yeniden süzgeçten geçirin. Bir tavada yağı ısıtın ve ciğerleri bu tavaya alın. Pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ilave edin. Ciğer piştiğinde fazla yağı süzün ve tabağa aktarın.

Kare kare doğranan patatesleri ayrı bir tavada kızartın ve ciğerlerin olduğu kaseye alın. Piyazlık doğranan kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovun. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ilave edin ve ardından iyice karıştırıp ciğerlerin olduğu kaseye, diğer malzemelerle beraber ekleyin. İyice karıştırmayı unutmayın. Afiyet olsun...

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arnavut ciğeri
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