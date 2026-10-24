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Kısırın kuru olmasının nedeni bu olabilir! Bulguru hazırlarken bu detayı atlamayın

Gün tabaklarının aranan lezzetlerinden kısır, doğru kıvam yakalandığında beş çaylarının vazgeçilmezlerinden biri oluyor. Ancak hazırlık aşamasındaki küçük detaylar atlandığında kuru, malzemelerin birbiriyle bütünleşmediği ve salça tadının baskın olduğu bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Birkaç basit püf noktasına dikkat ederek kıvamı tam yerinde, lezzeti dengeli ve deneyenlerden tam not alacak bir kısır hazırlayabilirsiniz.

Kısırın kuru olmasının nedeni bu olabilir! Bulguru hazırlarken bu detayı atlamayın
Gökçen Kökden

“İyi bir kısır nasıl yapılır?” diye merak edenler için, doğru kıvamı ve lezzeti yakalamanızı sağlayacak püf noktalarını bir araya getirdik.

Kısırın kıvamını belirleyen en önemli aşamalardan biri ince bulgurun şişirilmesi. Burada yapılan en yaygın hatalardan biri ise bulgurun üzerine gereğinden fazla sıcak su dökmek. Bulguru tamamen suyun içinde bırakmak yerine, şişmesine yetecek miktarda sıcak su kullanın. Üzerini kapatarak yaklaşık 10-15 dakika dinlendirin. Böylece bulgur suyu çekerek yumuşarken lapa haline gelmez.

Kısırın kuru olmasının nedeni bu olabilir! Bulguru hazırlarken bu detayı atlamayın 1

SALÇA VE ZEYTİNYAĞINI BU AŞAMADA EKLEYİN

Lezzetli bir kısır için bulguru yalnızca sıcak suyla şişirip tamamen soğumasını beklemeyin. Bulgur suyunu çektikten sonra henüz ılıkken domates ve biber salçasını ekleyerek iyice karıştırın.

Ardından zeytinyağını ilave edip bulgura yedirin. Bulgurlar henüz ılıkken yapılan bu işlem, salçanın ve yağın karışıma daha homojen biçimde dağılmasını sağlar. Böylece salça yalnızca kısırın üzerinde kalmaz, bulgurun tamamına eşit şekilde yayılır.

EKŞİLİĞİ EN SON AYARLAYIN

Kısırın karakteristik lezzetini veren bir diğer önemli nokta ise ekşi ve baharat dengesidir. Nar ekşisi ve limon suyunu kontrollü şekilde ekleyip her ilaveden sonra tadına bakabilirsiniz. Tuz, pul biber, isot ve kimyon gibi baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Maydanoz, taze soğan ve taze nane gibi yeşillikleri ise bulgur tamamen soğuduktan sonra ekleyin. Sıcak bulgura eklenen yeşillikler kısa sürede canlılığını kaybedebilir.

KISIR KURU OLDUYSA HEMEN SU EKLEMEYİN

Kısırın kuru olmasının nedeni bu olabilir! Bulguru hazırlarken bu detayı atlamayın 2

Kısırı hazırladıktan sonra kıvamı kuru geldiyse doğrudan sıcak su eklemek yerine önce bir miktar zeytinyağı, limon suyu veya nar ekşisiyle karıştırmayı deneyin. Böylece kısırın lezzetini sulandırmadan daha nemli bir kıvam elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız kısırı servis etmeden önce kısa süre dinlendirmek de lezzetlerin birbirine geçmesine yardımcı olur. Bulguru doğru miktarda suyla şişirmek, salça ve zeytinyağını doğru aşamada eklemek ve yeşillikleri sona bırakmak, daha aromalı ve kıvamlı bir kısır hazırlamanın temel püf noktaları arasında yer alıyor.

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