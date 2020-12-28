'Arnavut ciğeri nasıl yapılır?' diyenlere pamuk gibi bir tarif: Nefis klasik Arnavut ciğeri

Başka bir tavada ise küp küp doğranan patatesleri, altın sarısına gelene kadar kızartın.

Unun içerisine karbonat ve tuz ekleyin. Kanı süzülen ciğerleri bu unlu karışıma bulayın. Ciğerin üzerindeki fazla unu almak için bu sefer delikleri küçük kuru bir süzgeçte bekletin.

Zarını ayırmak için köşesinden tutarak bıçağı yüzeyde gezdirmeniz yeterli olur. Zarın tamamen çıkmadan yarıda kopması durumunda ise; kaldığı yerden kolayca devam edebilirsiniz.

Lokum gibi yumuşak bir Arnavut ciğeri yapmak istiyorsanız; ilk adımsa mutlaka ciğerin zarını ve sinirlerini temizlemelisiniz.

Ciğer sevmeyenin bile ayıla bayıla yiyeceği bir tarifle karşınızdayız. Türk mutfağının klasiklerinden olan Arnavut ciğeri çoğu sofranın baş tacı. Peki ağızda dağılan, yumuşacık bir Arnavut ciğeri nasıl yapılıyor, görelim.

Patatesleri ve ciğeri fazla yağından kurtardıktan sonra karıştırarak servis tabağına alabilirsiniz.

Arnavut ciğerinin en güzel eşlikçisi soğanları yapmak için ise; kırmızı soğanı piyazlık olacak şekilde uzun uzun doğrayın. (Beyaz soğan da tercih edebilirsiniz.) Doğranan soğanın üzerine sumak ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek ovalayın.

Sumaklı soğan karışımına biraz zeytinyağı ekleyerek daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

Patates ve ciğer karışımının yanına soğanları da koyduğunuzda Arnavut ciğeriniz hazır!

ARNAVUT CİĞERİ PÜF NOKTALARI

Ciğerin yumuşak olması için mutlaka zarı temizlenmiş olmalı. Eğer siz temizleyemiyorsanız temizlenmiş alabilirsiniz.

Fakat temizlemek de sandığınız kadar zor değil, zarın bir ucundan tutarak soyabilirsiniz.

Mümkün olduğunca ciğerin içindeki damarlı dokuyu ve sinirleri de temizlemek gerekiyor.

Ciğeri çok uzun süre pişirirseniz sertleşir, bu da lezzetini kaybetmenize neden olur.

