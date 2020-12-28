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'Arnavut ciğeri nasıl yapılır?' diyenlere pamuk gibi bir tarif: Nefis klasik Arnavut ciğeri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 08:36 | Son Güncelleme:
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'Arnavut ciğeri nasıl yapılır?' diyenlere pamuk gibi bir tarif: Nefis klasik Arnavut ciğeri

Yapımı oldukça meşakkatli olan Arnavut ciğerinde asıl önemli nokta kıvamını tutturmaktır. Yumuşacık, pamuk gibi bir Arnavut ciğeri nasıl yapılır merak ediyorsanız işte püf noktalarıyla birlikte ihtiyacınız olan Arnavut ciğeri tarifi.

Ciğer sevmeyenin bile ayıla bayıla yiyeceği bir tarifle karşınızdayız. Türk mutfağının klasiklerinden olan Arnavut ciğeri çoğu sofranın baş tacı. Peki ağızda dağılan, yumuşacık bir Arnavut ciğeri nasıl yapılıyor, görelim.

ARNAVUT CİĞERİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

  • 600 gram ciğer
  • 1 çay bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1.5 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 2 adet patates
  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 1 çay kaşığı sumak

ARNAVUT CİĞERİNİN YAPILIŞI

  • Lokum gibi yumuşak bir Arnavut ciğeri yapmak istiyorsanız; ilk adımsa mutlaka ciğerin zarını ve sinirlerini temizlemelisiniz.

  • Zarını ayırmak için köşesinden tutarak bıçağı yüzeyde gezdirmeniz yeterli olur. Zarın tamamen çıkmadan yarıda kopması durumunda ise; kaldığı yerden kolayca devam edebilirsiniz.

  • Ciğeri eşit olacak şekilde küp küp doğrayın. Kanının süzülmesi için 15-20 dakika boyunca bekletin.

  • Unun içerisine karbonat ve tuz ekleyin. Kanı süzülen ciğerleri bu unlu karışıma bulayın. Ciğerin üzerindeki fazla unu almak için bu sefer delikleri küçük kuru bir süzgeçte bekletin.

  • Tavada iyice kızan yağın içerisine ciğerleri atıp kızartın. Kızartma işlemi sırasında toz kırmızı biber ve kişnişi ekleyin.

  • Başka bir tavada ise küp küp doğranan patatesleri, altın sarısına gelene kadar kızartın.

  • Patatesleri ve ciğeri fazla yağından kurtardıktan sonra karıştırarak servis tabağına alabilirsiniz.

  • Arnavut ciğerinin en güzel eşlikçisi soğanları yapmak için ise; kırmızı soğanı piyazlık olacak şekilde uzun uzun doğrayın. (Beyaz soğan da tercih edebilirsiniz.) Doğranan soğanın üzerine sumak ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek ovalayın.

  • Sumaklı soğan karışımına biraz zeytinyağı ekleyerek daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

  • Patates ve ciğer karışımının yanına soğanları da koyduğunuzda Arnavut ciğeriniz hazır!

    • ARNAVUT CİĞERİ PÜF NOKTALARI

    Ciğerin yumuşak olması için mutlaka zarı temizlenmiş olmalı. Eğer siz temizleyemiyorsanız temizlenmiş alabilirsiniz.

    Fakat temizlemek de sandığınız kadar zor değil, zarın bir ucundan tutarak soyabilirsiniz.

    Mümkün olduğunca ciğerin içindeki damarlı dokuyu ve sinirleri de temizlemek gerekiyor.

    Ciğeri çok uzun süre pişirirseniz sertleşir, bu da lezzetini kaybetmenize neden olur.

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