YEMEK

Arnavut ciğeri yapılışı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 30.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminden günümüze bir miras kalan Arnavut ciğeri, ciğerin en güzel hali olsa gerek. Sumaklı soğanla harmanlanan kızarmış ciğerler, damaklara bir parmak bal çalıyor... Arnavut ciğerinin yapılışını siz de öğrenmek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.

Arnavut ciğeri yapılışı

Sadece 20 dakikada hazırlayacağınız Arnavut ciğeri ile keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Tarihi Osmanlı'ya dayanan bu yemek, ismini Arnavutlardan almış ve günümüzde hala poplülerliğini korumaya devam ediyor. İşte tüm detaylarıyla Arnavut ciğeri tarifi ve Arnavut ciğeri kalorisi.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ
500 gram koyun ciğeri
4 yemek kaşığı un
1,5 bardak sıvı yağ
Bir demet maydanoz
Bir adet soğan
Sumak
Pul biber
Tuz

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?
Zarı soyulmuş ciğeri kuşbaşı şeklinde doğrayın.
Ciğerleri una bulayın ve kevgirden geçirin.
Yağı tavaya alın ve kızdırın. Ciğerleri kızgın tavaya alın ve çevirmeden pişirin.
Delikli süzgeçle süzdürerek kızaran ciğerleri tavadan alın.
Soğanı piyazlık doğrayın ve sumakla harmanlayın.
Maydanozu minik minik doğrayıp sumaklı soğanla karıştırın.
Ciğerleri tuz ve pul biberle harmanlayıp soğanlarla birlikte servis yapın. Afiyet olsun...

ARNAVUT CİĞERİ KALORİ
Bir porsiyonu 377 kaloridir. Kızartma olduğu için porsiyon kontrolü yapmanızda fayda olacaktır.

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