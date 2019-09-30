Arnavut ciğeri yapılışı

Sadece 20 dakikada hazırlayacağınız Arnavut ciğeri ile keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Tarihi Osmanlı'ya dayanan bu yemek, ismini Arnavutlardan almış ve günümüzde hala poplülerliğini korumaya devam ediyor. İşte tüm detaylarıyla Arnavut ciğeri tarifi ve Arnavut ciğeri kalorisi.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

500 gram koyun ciğeri

4 yemek kaşığı un

1,5 bardak sıvı yağ

Bir demet maydanoz

Bir adet soğan

Sumak

Pul biber

Tuz

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Zarı soyulmuş ciğeri kuşbaşı şeklinde doğrayın.

Ciğerleri una bulayın ve kevgirden geçirin.

Yağı tavaya alın ve kızdırın. Ciğerleri kızgın tavaya alın ve çevirmeden pişirin.

Delikli süzgeçle süzdürerek kızaran ciğerleri tavadan alın.

Soğanı piyazlık doğrayın ve sumakla harmanlayın.

Maydanozu minik minik doğrayıp sumaklı soğanla karıştırın.

Ciğerleri tuz ve pul biberle harmanlayıp soğanlarla birlikte servis yapın. Afiyet olsun...

ARNAVUT CİĞERİ KALORİ

Bir porsiyonu 377 kaloridir. Kızartma olduğu için porsiyon kontrolü yapmanızda fayda olacaktır.

