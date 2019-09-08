Mynet Trend

Arnavutköy'de mahallelinin fabrika eylemi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir fabrikadan sızdığı öne sürülen gaz ve koku nedeniyle mahalle sakinleri eylem yaptı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Geniş, "Gerekli yerlere başvurularımızı bireysel ve topluca yaptık ancak bir sonuca varamadık. Bizler de çözüme ulaşamadığımız için burada yaşayan Hadımköy sakinleri olarak burada toplanma kararı aldık" diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan, su ve ısı izolasyonu malzemeleri üreten fabrikanın bacasından özellikle akşam saatlerinde bir gaz salınımı gerçekleştiğini iddia eden mahalle sakinleri, çok sayıda şikayet dilekçesi yazdıklarını ancak bir türlü sonuç alınamadıklarını öne sürdü.

'KAPI, PENCERE AÇAMAZ OLDUK'

Fabrikadan yayılan gazın sağlığı tehdit edip etmediğinin kontrol edilmesi için de yetkililerin özellikle gaz salınımının yapıldığı gece saatlerinde ölçüm yapmadığını iddia eden vatandaşlar, “Bu yaz sıcağında geceleri evimizin camını açamıyoruz. Fabrikadan gelen gaz kokusu genzimizi, gözlerimizi yakıyor. Astım hastaları var, yaşlı ve çocuklarımız var. Kapı, pencere açamaz olduk" dediler.

"BU ZEHRİ HER GÜN ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Geniş, "Buradaki problemimiz özellikle geceleri yakın çevrede bulunan bir fabrikadan salınan rahatsız edici bir koku. Bu koku, yeri geliyor bizi uykumuzdan bile uyandırabiliyor. Öğlene kadar bazı günler kokunun vermiş olduğu rahatsızlığı vücudumuzda hissedebiliyoruz. Korkumuz odur ki kokunun kanserojen madde gibi tehlikeli maddeler içerebilme ihtimali olduğundan kendimizi tehlikede hissediyoruz. Sürekli bu zehri her gün almaya devam ediyoruz bu rahatsızlığın giderilmesi için bugün burada toplandık. Gerekli yerlere başvurularımızı bireysel ve topluca yaptık ancak bir sonuca varamadık. Bizler de çözüme ulaşamadığımız için burada yaşayan Hadımköy sakinleri olarak burada toplanma kararı aldık" dedi.

"BOĞAZ YANIKLARIMIZ OLUYOR"

"Gece uyuyamıyoruz" diyen Muhammet Ali Geniş ise "Annemiz camları açamıyor, dışarıdan çok kötü bir koku geliyor, bazı geceler gece boyunca öksürüyoruz. Bir tane fabrika var çevrede sürekli değişik kokular salgılıyor. Saat 20.00'dan sonra ertesi gün öğlene kadar süren boğaz yanıklarımız oluyor. Astım olan bir arkadaşım var bizlerle oynayamıyor eve gitmek zorunda kalıyor. Maç yaparken gelen kokudan dolayı koşamıyoruz sık sık tıkanıyoruz" ifadesini kullandı.

"ÖYLE BİR KOKU Kİ İNSANI RESMEN ZEHİRLİYOR"

Mahalle Muhtarı Rıza Demirci ise,"Buradaki problem koku ile alakalı. Yaklaşık 2-3 aydır insanlar kapı ve pencerelerini açamaz haldeler, çamaşırlarını balkona asamaz haldeler. Özellikle ben bu konumun muhtarı olduğum için sürekli eleştiri alıyorum ancak gereken her yere biz şikayetlerimizi bildirdik. Özellikle gece saatlerinde başlayan koku sabaha kadar sürüyor. Vatandaş evindeki camını açamıyor, öyle bir koku ki insanı resmen zehirliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Bir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştıBir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştı
Aileleri talep etti! 2,5 ay sonra aramalar yeniden başladıAileleri talep etti! 2,5 ay sonra aramalar yeniden başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy fabrika gaz kokusu

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Herkesin ortasında aradı, kendini böyle savundu

Herkesin ortasında aradı, kendini böyle savundu

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca gözlerine inanamadı

Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin yapıldı

Yılda bir kez yapılıyor! Akın ettiler

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Bir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştı

Trabzon'da selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları 2,5 ay sonra yeniden başladı

Aileleri talep etti! 2,5 ay sonra aramalar yeniden başladı

Antalya Kaleiçi'nde 'bahşiş kutusu faresi' işletmecileri canından bezdirdi

Böyle görüntülendi! Her yerde aranıyor

Antalya'da Vali istedi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okundu

30 milyon yıllık mağarada ezan okundu

İzmir'de alkollü sürücü düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza yaptı

Düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.