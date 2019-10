Arnavutköy'deki korkunç tecavüz olayının altından bir de "çocuk gelin" dramı çıktı

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu, evlilik yaşının medeni kanuna göre 17 olduğunu belirterek, “Özellikle eğitim hakkından yoksun bırakmak ailenin çocuğuna karşı görevlerini yapmaması demektir. Bu bir anlamda suç da teşkil eder. Çünkü hukuk devletiyiz, evlilik yaşına gelmemiş 14 yaşındaki bir çocuk için 'evlendirilme' kavramı bile kullanılamaz. İmam nikahının her hangi bir resmi yansıması yoktur. Bütünüyle hukuka aykırıdır" dedi.

Suriyeli küçük kızın, bir süre önce Cafer C. ile dini nikahla evlendirilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 ay önce çekilen görüntülerde iki aile de yer alıyor. 14 yaşındaki Suriyeli Vahide M.'nin gelinlik giydiği görülürken Cafer Ç. ile karşılıklı oynuyor. Vahide M.'nin bir süredir şiddet gördüğü için ailesinin şikayetçi olduğu da kaydediliyor.

Suriyeli aile, kızlarının defalarca tecavüze uğrayarak, çok kez şiddete maruz kaldığını da öne sürdü. Şüpheli Cafer Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cafer C., "Reşit olmayan kişi ile birlikte olmak" gerekçesiyle tutuklandı.

Moroğlu, çocuk yaşta evlendirilen kız ve erkek çocukların ailelerinin suç işlediğini, çocukların ailelerinden alınacağına dikkat çekiyor.

“EVLİLİK YAŞINA GELMEMİŞ 14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK İÇİN 'EVLENDİRİLMESİ' KAVRAMI BİLE KULLANILAMAZ"

Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Moroğlu, “Türkiye laik bir hukuk devleti olduğuna göre çocuk yaşta birinin evlendirilmesi kanunlar çerçevesinde olabilir ancak. O da medeni kanunun evlilik yaşı çerçevesinde olabilir. Her ne kadar uluslararası sözleşmeler ve bizim iç hukukumuzda çocuk koruma kanunu 'her insan 18 yaşına kadar çocuktur' dese de, medeni kanunumuzda evlilik yaşı 17 yaşının doldurulması olarak belirlenmiştir. Olağanüstü bir hal varsa hal, neden varsa Aile Mahkemesi'nden anne baba çocuğunu 16 yaşında evlendirmeyi talep edebilir. Mahkemenin iznine tabidir. 14 yaşta evlilik söz konusu olamaz. Çünkü henüz çocuktur, ailenin bakımı, gözetimine ihtiyacı vardı. Ve çocuğun en temel hakkı; eğitim hakkıdır. Özellikle eğitim hakkından yoksun bırakmak ailenin çocuğuna karşı görevlerini yapmaması demektir. Bu bir anlamda suç da teşkil eder. Çünkü hukuk devletiyiz, evlilik yaşına gelmemiş 14 yaşındaki bir çocuk için 'evlendirilme' kavramı bile kullanılamaz. İmam nikahının her hangi bir resmi yansıması yoktur. Bütünüyle hukuka aykırıdır. Yaşadığımız ülkenin kurallarına aykırıdır" dedi.