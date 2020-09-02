Arnold Schwarzenegger ilk kez bir dizide rol alacak

51 yıllık kariyerine bilimkurgudan komediye, dramadan aksiyona onlarca rol sığdıran Arnold Schwarzenegger ilk kez bir dizide rol almaya hazırlanıyor. Yarım asırlık kariyerinde ilk defa dizide rol alacak olması aktörün hayranlarını da oldukça şaşırtmış durumda.

Arnold Schwarzenegger, henüz ismi açıklanmayan projede dünyayı dolaşan bir casus rolünü canlandıracak. Dizide Schwarzenegger’in bir de kızı olacak, bu da belli olan detaylardan. Projenin başında daha önce Scorpion isminde yine bir casusluk işinin başında olan Nick Santora bulunuyor. Santora, aynı zamanda Arnold Schwarzenegger ile birlikte dizinin yapımcısı konumunda. Skydance Television'da yayınlanacak olan bir saatlik casus dizisi, küresel bir casusluk macerası anlatacak.

