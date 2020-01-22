Arpa şehriye salatası tarifi: Hem leziz hem de doyurucu

Arpa şehriyeden nefis bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Lezzeti yerinde ve aynı zamanda hafif bir şeyler yemek istiyorsanız arpa şehriye salatası tarifi tam da size göre! Yemeklerin yanında ara soğuk olarak yediğimiz salata, bu tarifle beraber ana yemek kadar doyurucu ve lezzetli olacak. Üstelik arpa şehriye salatası tarifi son derece pratik. Salata tarifine alternatif olacak 2 lezzetten daha bahsedeceğiz: Yoğurtlu arpa şehriye salatası ve tavuklu arpa şehriye salata. Bu 3 lezzet de birbirinden enfes! Damak tadınıza uyan bir tarifi seçip kendinize güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. ARPA ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ Altın günlerinde, beş çaylarında, misafir ağırlamada bir fark yaratmak isteyenler arpa şehriye salatası tarifini mutlaka bir kenara not etmeli. Hem göze hem de damağa hitap eden salata tarifimizin yapılışı da oldukça basit. Ortaya harikulade bir tat koymak için mutfakta masterchef olmanıza gerek yok sevgili okur. Bir arpa şehriye salatası tarifi ile son derece profesyonel gözükebilirsiniz :) Öyleyse detaylara geçelim...

Arpa şehriye salatası tarifi için malzemeler::

1,5 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 demet maydanoz

5 adet taze soğan

3 adet közlenmiş kırmızı biber

Bir su bardağı haşlanmış süt mısır

5 adet kornişon turşu

Limon suyu

Zeytinyağı

Tuz Yapılışı:

İlk olarak teflon tavada yağı ısıtın.

Yağ kızdığında arpa şehriyeleri tavaya alın ve rengi değişene kadar kavurun.

Şehriyelerin rengi değiştikten sonra su ve tuzu ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin. Ardından soğuması için bekletin.

Yeşillikleri ince olacak şekilde doğrayın.

Közlenmiş biber ve turşuları da yine küçük boyutlara getirecek şekilde dilimleyin.

Ardından tüm malzemeleri derin bir kabın içine alın ve hepsini harmanlayın.

Son olarak limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ekleyip son kez malzemeleri karıştırın. Servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun... ARPA ŞEHRİYE SALATASI KALORİ ORANI NEDİR? Bir porsiyon arpa şehriye salatasının kalori oranı 311'dir. Salatalar genelde diyet yemekleri olarak bilinse de arpa şehriye salatası bu tanımlamanın dışında kalabilir. Eğer diyet yapıyorsanız porsiyon kontrolü yapmaya özen göstermelisiniz. Arpa şehriye salatası yerken yanında ekmek tüketmemelisiniz. Çünkü şehriye karbonhidrat içerir. Vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat miktarını arpa şehriyeden alabilirsiniz.

YOĞURTLU ARPA ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ Arpa şehriye salatasının alternatif tariflerinden biri yoğurtlu arpa şehriye salatasıdır. Arpa şehriye ile yoğurt iyi bir ikilidir. Bu iki malzemeyi salatada buluşturduk ve içine en leziz sebzeleri kattık. İşte karşınızda tadına doyum olmayan yoğurtlu arpa şehriye salatası tarifi. Yoğurtlu arpa şehriye salatası tarifi malzemeleri:

Bir su bardağı arpa şehriye

Bir su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir su bardağı sebze garnitürü

Bir avuç kıyılmış dereotu

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz Yapılışı:

Sıvı yağı tavaya alın ve yağ kızınca şehriyeleri kavurmaya başlayın.

Şehriyelerin rengi tamamen döndüğünde suyu ilave edin ve şehriyeler suyunu çekene kadar pişirin.

Pişirdiğiniz şehriyeleri soğumaya bırakın.

Sarımsakları havanda ezin.

Yoğurt hariç tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.

Son olarak süzme yoğurdu ekleyin ve malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun. TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ Şimdiki arpa şehriye salatası tarifini tavuklu olarak hazırlayacağız. Arpa şehriye salatası tavuklu olunca da harikulade bir lezzet oluyor. Hazırsanız detaylara geçelim...